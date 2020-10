Britney Spears luce su bikini más diminuto en Instagram

La cantante Britney Spears arrasó en Instagram al lucir su traje de baño más diminuto ante sus más de 26 millones de seguidores.

La intérprete de Oops I Did It Again compartió un video ataviada en un micro bikini verde azulado con textura de piel de serpiente, con tirantes delgados y escote profundo, para presumir su abdomen tonificado.

Spears, de 38 años, combinó su look de playa con un ostentoso collar blanco con una piedra de obsidiana verde al centro.



La "princesa del pop" dejó su cabellera rubia despeinada y lució su rostro con poco maquillaje, con excepción del delineador de ojos.

La celebridad contó en su video que estaba modelando el mismo bikini que lució días atrás al tomar el sol en una playa de Malibú, en California, pero decidió darle otra oportunidad. En su paseo de la semana pasada, Britney combinó su traje de baño con un short blanco y sandalias marrón.

Además, en su publicación compartió sus cinco artículos esenciales para llevar a la playa: una toalla, protector solar, aceite, un sombrero y un perro.

En otro video en Instagram, Britney Spears mostró sus mejores movimientos de cadera para modelar bikinis de diferentes colores y estilos.

La cantante está celebrando el reciente triunfo legal en su lucha por recuperar la custodia de su vida. En la última audiencia se le concedió la oportunidad de expandir su equipo legal, aunque su padre Jamie consideraba que era un gasto innecesario.

Las decisiones y el patrimonio de Britney Spears está completamente bajo el control de su papá desde 2008 luego de sufrir varias crisis emovionales y perder la custodia de sus hijos. En 2019, Jamie Spears renunció temporalmente a sus responsabilidades por problemas de salud pero luego las retomó.

