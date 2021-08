Britney Spears sorprende con look braless durante vacaciones en Hawái

La cantante Britney Spears fue captada durante sus vacaciones en Hawái junto a su novio Sam Asghari, pese a los intentos de su padre por impedirlo.

La "princesa del pop" acudió a una clase de yoga con un short de mezclilla clara, para lucir sus piernas tonificadas, y una blusa verde holgada con mangas abultadas y escote triangular para presumir su look braless.

Britney, de 39 años, complementó su atuendo con unos zapatos marrón y un bolso cruzado de tono claro y una mochila.



Foto: Grosby Group

Además, la intérprete de Oops!...I Did It Again mostró su rostro completamente sin maquillaje y su cabello rubio peinado en una coleta alta.

Por su parte, su novio Sam Asghari usó un short oscuro y una camiseta gris sin mangas para lucir sus brazos musculosos.

El abogado de Britney Spears reveló que el padre de la cantante, Jamie Spears, intentó evitar que viajara a Hawái para vacacionar en la isla. El defensor Mathew Rosengart dijo que aunque el papá de Britney cambió de opinión, este intento es una de las razones por las que se le debería de quitar la tutela legal.

Rosengart presentó a la Corte Superior del condado de Los Ángeles los documentos con el reclamo y una solicitud para realizar una nueva audiencia el próximo 29 de septiembre.

La defensa de la princesa del pop argumentó a las autoridades que es necesario adelantar la audiencia para que Britney no deba sufrir por más tiempo.

En el documento, el abogado señala que Jamie Spears tiene a su hija bajo un “control microscópico” para impedir que gaste su dinero, pero él lo derrocha y se paga a sí mismo 18 mil dólares al mes del dinero de la cantante.

