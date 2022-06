Celebridades de Hollywood que han pertenecido a la polémica religión de la cienciología

La cienciología es un tema controvertido en Hollywood, ya que hay celebridades que la consideran un religión con una fuerza similar a la católica, mientras hay otras que piensan que es una secta “peligrosa” y “dañina”.

Famosos que han crecido dentro de la organización apuntan que la iglesia les ha dado un sinfín de beneficios en varios rubros de su vida, principalmente en la profesional.

¿Qué es la cienciología?

La cienciología es una religión fuertemente vinculada a Hollywood más que a otras áreas del mundo o sectores de la población.

Se estima que es una de las nueve religiones estadounidenses más exitosas surgidas en la década pasada.

La idea central es la creencia de que cada humano tiene una mente reactiva que responde a los traumas de la vida de forma negativa, “nublando la mente y evitando los experimentos de la realidad”.

Cuando los miembros entran a la religión o secta, se les realiza una auditoría en la que la persona paga por revivir sus experiencias de vida pasadas o traumas, con apoyo de un funcionario especializado, con el objetivo de liberarse de sus males sociales y crear “una mayor salvación espiritual”.

Fue fundada por el autor de ciencia ficción L. Ronald Hubbard en la década de los 50, su primer objetivo fue atraer a celebridades famosas de Hollywood y millonarios que ayudaran a elevar la fama del proyecto y que afianzaran su popularidad y poder a través de la iglesia.

Poco después de haber sido fundada, la iglesia de la cienciología atrajo nombres como Walt Disney, Orson Welles y Ed Sullivan.

Con el paso de los años, la cienciología ha sido objeto de discurso y críticas, incluso de acusaciones de alto nivel. Y es que en 2019 fue demandada por secuestro, acecho, trata de personas, encarcelamiento falso, difamación, calumnias, invasión de la privacidad e imposición intencional de daño emocional y angustia.

Celebridades de Hollywood afiliadas a la cienciología

Tom Cruise

Al escuchar este término es común pensar de inmediato en Tom Cruise, el famoso actor veterano que ha conquistado millones de corazones con su carisma y talento frente a las cámaras.

Y es que actualmente es una de las imágenes principales de la religión-secta desde finales de la década de los ochenta, cuando se casó con su esposa Mimi Rogers.

Luego de ello, Cruise se casó con Nicole Kidman en 1990 y con Katie Holmes en 2006; su afiliación con la cienciología hizo que se separara de ambas actrices.

Leah Remini

La estrella de King of Queens fue una ciencióloga que se unió a la secta cuando tenía sólo nueve años y que la dejó en 2013.

Tras abandonar la organización, se encargó de exponer las irregularidades que había en el interior, a través de la memoria Troublemaker: Surviving Hollywood and Scientology y posteriormente con el programa Leah Remini: Scientology and the Aftermath.

John Travolta

El famoso actor se unió a la iglesia en 1975 y, según el sitio web de la religión, gracias a su afiliación se convirtió en uno de los miembros más exitosos de su historia.

"Como cienciólogo, tengo la tecnología para manejar los problemas de la vida y también la he usado para ayudar a otros en la vida", se le cita diciendo en el portal. "Diría que Scientology me puso en un gran momento".

Elizabeth Moss

La protagonista de Mad Men llegó a pronunciarse como miembro de la organización en una entrevista en la que la defendió de las críticas y polémicas. “Muchas de las posturas y conceptos de mi iglesia son muy malinterpretados por los medios de comunicación. Es una lista larga”, dijo Moss a The Advocate.

En una entrevista separada hecha en 2013, la celebridad dijo que unirse a la iglesia había sido un gran acierto, ya que la ayudaban a tener la estabilidad que necesitaba y la hacían “sentir como una mejor versión” de sí misma.

Brad Pitt

Si bien no se convirtió en cienciólogo, Pitt era una gran apuesta para la organización debido a su gran popularidad a nivel mundial desde los noventa.

Tomó algunos cursos mientras salía con la ciencióloga Juliette Lewis, sin embargo, perdió el interés tras terminar su relación con Lewis.

Lisa Marie Presley

La hija del rey, Elvis Presley, se unió a la iglesia cuando era una niña y se separó en 2012 señalando que la cienciología la estaba orillando a “autodestruirse lentamente”.

Michael Peña

Famoso por sus papeles en la franquicia de Marvel, Ant-Man, el actor de origen mexicano se convirtió en cienciólogo en el 2000 y tras 16 años dentro dijo que la iglesia lo había hecho ser mejor en su carrera hollywoodense.

¿Cuánto dinero tiene la iglesia de la cienciología?

De acuerdo con un informe hecho por Jeffrey Agustine, autor del blog The Scientology Money Project, la iglesia tiene un patrimonio de $1750 millones de dólares, de los cuales.

Cerca de $1500 de este total pertenecen a sedes de Clearwater y Hollywood y están vinculadas a inversiones de bienes raíces, destaca Fortune.