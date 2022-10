Celebridades que se atrevieron a engañar a sus novias y esposas de ‘ensueño’

Varias celebridades han acaparado los titulares de la prensa a nivel internacional, principalmente actores, deportistas y cantantes, por hacer de las suyas a “escondidas” y engañar a sus parejas.

Si bien muchos escándalos de infidelidad comienzan como especulaciones y con información de segunda mano, los culpables terminan siendo descubiertos con toda la verdad fundamentada con evidencias e incluso dando la cara por sí solos.

A continuación te presentamos algunas estrellas masculinas que osaron en engañar a sus parejas talentosas y famosas por su belleza, estilo y trabajo dentro de la industria del entretenimiento.

Sebastian Bear-McClard y Emily Ratajkowski

La top model prepara su demanda de divorcio contra Sebastian por supuesta infidelidad en serie.

Al parecer la infidelidad del empresario y productor de cine, de 41 años, “era un secreto a voces” y entre su círculo social no fue extraño que Emily haya tomado la iniciativa de separarse.

Fue a mediados de julio que se dio la noticia de su separación debido a las afirmaciones de engaño por parte de él. Días antes el empresario Sebastian Bear-McClard fue visto con la modelo Suki Waterhouse, de 26 años, en Nueva York ya sin su anillo de bodas.

Antes de que Emily comenzara con la temporada de desfiles en Nueva York y Europa, se supo que estaba a punto de firmar el divorcio, aunque él todavía estaba rogando una segunda oportunidad.

Foto: AP

Adam Levine y Behati Prinsloo

El cantante rompió el silencio sobre las acusaciones de engaño a la supermodelo Behati Prinsloo con una modelo de Instagram, llamada Sumner Stroh, justo cuando acababan de anunciar su tercer embarazo.

Stroh reveló su relación con un video que se hizo viral, donde mostró evidencia de su vínculo e incluso mensajes en los que él le decía que nombraría a su nueva bebé como ella en su honor.

Tras este escándalo, varias mujeres más levantaron la voz y lo acusaron de acoso, mensajes coquetos y de engañar a su esposa supermodelo.

Adam Levine no desmintió todas las acusaciones, pero sí se pronunció por la primera señalando que jamás había sido infiel, que sólo fueron mensajes.

En el pasado, el líder de Maroon 5 dijo que en algún momento fue infiel (no a Prinsloo) y que la monogamia “no está en la estructura genética” de los hombres.

Foro: AP

Tristan Thompson y Khloé Kardashian

Tristan Thompson ha protagonizado varios escándalos de infidelidad en 2018, 2019 y recientemente otro el año pasado, mismo que incluyó un bebé con la entrenadora Marlee Nichols.

Engañó a Khloé Kardashian con un par de mujeres en 2018 poco antes de que naciera su hija True. Si bien la empresaria lo perdonó, lo volvió a hacer en 2019 con Jordyn Woods, la entonces mejor amiga de Kylie Jenner.

Como eso no le bastó, mientras iniciaba una nueva etapa con Kardashian en 2021, Thompson volvió a engañarla con la entrenadora fitness durante las celebraciones de su cumpleaños, lo que terminó con un nuevo hijo.

El escándalo sobre su infidelidad y paternidad explotó a finales del 2021 cuando Nichols emitió una demanda por manutención en contra de la estrella de la NBA.

Recientemente, mientras nacía su segundo hijo con Khloé, el jugador fue vinculado con una desconocida en Grecia y luego con la modelo para adultos Juanita JCV.

Gerard Piqué y Shakira

Shakira y Gerard Piqué han estado en medio de la atención mediática luego de haber anunciado su separación en junio pasado.

Desde entonces ha surgido un sinfín de información sobre las razones de su rompimiento y se ha revelado la identidad de la nueva novia del defensa del Barcelona, con quien supuestamente engañó a la cantante durante meses.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión", reveló la cantante en un comunicado de prensa.

Días antes del anuncio oficial, se dijo que el jugador había abandonado la casa donde vivía con Shakira y sus dos hijos, aunque en su momento nada fue confirmado por las estrellas.

En recientes días, el jugador del Barcelona ha sido visto numerosas veces con su nueva conquista Clara Chía, de 23 años, en conciertos y reuniones familiares, así como en citas románticas.



Foto: AFP

Jay-Z y Beyoncé

Ni siendo la pareja más poderosa de la industria de la música en cuanto a influencia y dinero este par se salva de escándalos de infidelidad.

En el álbum Lemonade de Beyoncé se expuso la infidelidad del rapero con una mujer apodada en una línea de la canción Sorry como “Becky de la buena cabellera”.

Si bien en el momento no se aclaró el engaño por parte de Jay-Z, el rapero se encargó de hacer sus propias revelaciones en su álbum 4:44 en el que cantó nada más que disculpas para Beyoncé y su hija Blue.

En una entrevista con T Magazine, el rapero abordó el tema señalando que la música les había servido como terapia para superar dicho capítulo en su vida.

“Sabes, la mayoría de la gente se va, y la tasa de divorcio es del 50% o algo así porque la mayoría de la gente no puede verse a sí misma”, dijo.

“Lo más difícil es ver el dolor en la cara de alguien que tú causaste y luego tener que lidiar contigo mismo. Entonces, ya sabes, la mayoría de la gente no quiere hacer eso. No quieres mirar dentro de ti mismo”.

Justin Timberlake y Jessica Biel

En 2019 surgieron rumores, respaldadas por afirmaciones y fotografías, sobre infidelidad a su esposa Jessica Biel con la actriz Alisha Wainwright, con quien actuó en Palmer.

El cantante negó el engaño en un comunicado de prensa en el que se disculpó con Jessica Biel y su hijo por el daño causado.

“Hace unas semanas mostré un fuerte lapso de juicio, pero déjenme ser claro, no pasó nada entre mi coprotagonista y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debería haber sabido mejor”, dijo.

“Este no es el ejemplo que quiero darle a mi hijo. Me disculpo con mi increíble esposa y mi familia por hacerles pasar por una situación tan vergonzosa, y me estoy enfocando en ser el mejor esposo y padre que puedo ser”, agregó.

Actualmente la pareja continúa junta; comparten a sus hijos Silas Tandall y Phineas Timberlake-Biel.