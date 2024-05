Christian Nodal, uno de los representantes de la música regional mexicana, reveló en una entrevista que Cazzu, rapera argentina con quien mantiene una relación amorosa, estuvo a punto de morir junto a su hija durante el parto.

En el programa Noche de Luz, conducido por Luz García, el cantante confesó que el momento de recibir a Inti fue “traumático”, debido a los problemas que se suscitaron durante el nacimiento.

Los doctores tuvieron que realizarle una cesárea a la intérprete de “Loca”, a pesar de que en un comienzo el proceso estaba programado para realizarse por parto natural.

¿Qué le pasó a Cazzu y a su hija durante el parto?

De acuerdo con Nodal, los doctores rompieron la bolsa amniótica para continuar con el procedimiento médico, sin embargo, un inconveniente con el cordón umbilical produjo que las pulsaciones de Cazzu disminuyeran su ritmo

“Rompieron la bolsa, con la presión salió primero el cordón umbilical y luego la cabeza la aplastó, entonces no se sentían los latidos. Yo tenía la máquina de los latidos ahí y pum pum (bajaron las pulsaciones)”, señaló.

¿Christian Nodal pensó en quitarse la vida?

El cantante sonorense confesó que la complicación fue “el peor sentimiento que ha sentido en toda su vida”, además, señaló que si la situación hubiera trascendido, hubiera “tomado la pistola” para terminar con su vida.

“Dios, yo no te pido nada, pero por favor no me hagas esto, este golpe yo no te lo aguanto, mañana mismo agarro la pistola y pa (finge dispararse en la cabeza), yo no me siento capaz de sobrevivir a esto”, reveló.

¿Christian Nodal lloró cuando supo que iba a ser papá?

Durante la entrevista, Nodal expresó que ‘’toda su vida quiso tener una niña” y que cuando se enteró que iba a ser padre no pudo contener las lágrimas.

“Yo soy bien llorón, por todo lloro. Cuando me enteré que iba a ser papá, lo del corazón, cuando me dijeron que era niña, yo toda mi vida quise una niña, fue una locura”, comentó.