Christina Aguilera presume “curvas imposibles” con un bodysuit traslúcido

La cantante Christina Aguilera presumió su silueta curvilínea al usar un bodysuit traslúcido ajustado. La prenda tenía un color gris con estampado de estrellas que dejó a la vista parte de su lencería.

Completó el look con botas altas cubiertas de glitter y aumentó el glamour con arracadas plateadas y una manicura perfecta.

Presumió su belleza con un maquillaje compuesto por base, polvo compacto, abundante color naranja en las sienes y labios nude enmarcados con delineador. En los párpados llevó sombras beige, naranja y amplias pestañas negras.

Christina Aguilera regresó a los escenarios con su disco Aguilera. Está dividido en tres partes: La fuerza se publicó el 21 de enero de 2022. Le siguió la segunda parte, La Tormenta, el 30 de mayo de 2022. La tercera y última parte del álbum La Luz salió recientemente.

La estrella de ascendencia ecuatoriana, nacida en Nueva York, fue galardonada con el premio Espíritu de la esperanza en los Billboard, dedicado a reconocer el trabajo filantrópico de los artistas.

A pesar de que celebró estar en una gala donde pronunciaran bien su apellido, habló en inglés al recoger su premio y dijo: “Cuando comencé en esta industria siendo una chica me prometí que usaría mi voz para hablar de algo más profundo que grabar discos”.

En una entrevista con Billboard, Christina Aguilera dijo que su hija Summer es una gran admiradora de su música, pero todavía no dimensiona cuán famosa es su madre.

“Está tratando de resolverlo. Definitivamente no traigo mi trabajo a casa. No estoy como, 'oye, escucha la nueva música de mamá'. En casa, me pongo pantalones de chándal y doy mom vibes.Pero es genial cada vez que me ve actuar frente a mucha gente”, dijo.