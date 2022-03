Como Kendall Jenner, Olivia Culpo 'roba miradas' con vestido casi imposible de llevar

Olivia Culpo ‘robó miradas’ durante la Semana de la Moda de París al lucir un vestido casi imposible de llevar, firmado por Mônot.

La ex Miss Universo subió a su cuenta de Instagram un video donde presume su figura irreal ataviada con un espectacular vestido negro con recortes diamante a la altura de la cadera, la cintura y el busto. La prenda incluyó una abertura en la pierna izquierda y la combinó con sandalias de tacón.

Lució un maquillaje de apariencia natural, compuesto por base, polvo compacto, sombras nude, amplias pestañas negras, blush durazno en los pómulos y gloss en los labios. Dijo adiós a la joyería para hacer a su vestido protagonista.

Olivia Culpo posó junto a la influencer Addison Rae antes del desfile de Mônot repleto de estrellas en La Perouse.

Mônot es una marca cuyos diseños han vestido Ashley Roberts, Maya Jama, Kate Hudson y ahora Olivia Culpo.

El vestido de la ex reina de belleza pertenece a la colección Primavera/Verano 2022 y aún no está disponible a la venta. Es muy similar al que Kendall Jenner usó durante la boda de su amiga Lauren Perez y por el que fue muy criticada por “opacar” a la novia con semejante creación de Mônot.

Hace un par de años, Olivia Culpo dijo a la revista Shape que realiza ejercicios que pueda ejecutar mientras viaja, por lo que constantemente corre, hace sentadillas, flexiones, abdominales y pesas. No obstante, también practica Soul Cycle, pilates y yoga.

Cuando se trata de ejercicio, lo más importante para la modelo es ser constante con los entrenamientos. “Creo que es muy fácil para las personas pasar por fases en las que son realmente intensos con sus entrenamientos y luego los dejan”.

Su objetivo es hacer ejercicio todos los días, incluso cuando tiene una agenda cargada. “Trato de mantenerme activa tanto como puedo haciendo entrenamientos de bajo impacto y alta intensidad para ser consistente y no me despierto un día y me doy cuenta de que han pasado dos semanas y no he hecho ejercicio”, anota.

Medios estadounidenses aseguran que la nacida en Rhode Island está considerando casarse con su novio de dos años y medio, el jugador de los Carolina Panthers, Christian McCaffrey. “Olivia y Christian van en serio y están muy enamorados”, dijo una fuente a ET.

“Han estado pensando en llevar su relación al siguiente nivel y han hablado de comprometerse. Christian es muy cercano a la familia de Olivia y sus hermanas lo aman”, señaló.

En San Valentín, recordó su amor por el futbolista Christian McCaffrey con una fotografía donde ambos están besándose en la playa.