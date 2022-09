Critican a Hailey Bieber por ‘no superar’ a Selena Gomez; habla de ella en programa

Luego de cuatro años de matrimonio con Justin Bieber, Hailey Bieber habló por primera vez sobre el drama que hubo entre ella, su esposo y Selena Gomez, así como el odio que recibió después de su matrimonio por parte de los fanáticos.

En una entrevista con Alexis Cooper, en el programa Call Her Daddy, Hailey dejó las cosas claras sobre su relación con la cantante y desmintió las especulaciones creadas por los fanáticos de que “le robó el novio”.

Hailey aclaró que no le robó a nadie y que él no le fue infiel a nadie, ya que cuando comenzaron su noviazgo, ya había terminado con Gomez.

“No. Ni una sola vez. Cuando él y yo alguna vez comenzamos, como, a conectarnos o algo por el estilo, él nunca estuvo en una relación. Nunca, en ningún momento”, dijo.

“Simplemente nunca haría eso. Puedo decir, punto, sin rodeos, nunca estuve con él cuando él estaba en una relación con alguien, ese es el final”.

Alexis habló con la modelo, de 25 años, sin mencionar el nombre de Selena Gomez. Hicieron referencia al drama hablando de la intérprete de Lose you to love me con el pronombre “ella”.

De hecho, recalcó que hay respeto entre ambas a pesar del drama y el odio de los fanáticos que defendieron a Selena y tacharon a Justin de infiel y que a la vez señalaron a Hailey como roba novios. Incluso hablaron después de la boda.

Dijo que nunca hablaría de ellos y su privacidad “porque era su relación y sinceramente, lo respeto mucho, pero sé lo que estaba pasando cuando volvimos a estar juntos y sé lo que tenía que pasar para estar juntos de una manera saludable”.

Agregó que jamás hubiera aceptado casarse con alguien que no superara a su ex.

Acoso en línea por casarse con Justin Bieber

Hailey abordó el tema del acoso en línea y las amenazas hechas por parte de los fanáticos de Jelena (unión de los nombres de Justin y Selena) diciendo que los fanáticos no aceptaron y no quisieron superar su separación y una de las maneras de expresarlo era atacandola a ella.

“Si hemos seguido adelante, ¿por qué tú no puedes? Es doloroso. Creo que es triste estar en contra de la felicidad de alguien”.

Agregó que en algún momento entendió que no debe ser aceptada por todo el mundo y que “nadie está obligado a quererme”, pero espera tener respeto mutuo entre ella y los fanáticos.

Más adelante en la entrevista recordó un momento en la MET Gala del 2021 en el que los fanáticos comenzaron a gritar el nombre de Justin y el de Selena mientras desfilaba con su esposo. Dijo que había sido una falta de respeto que casi le hizo llorar.

Le llueven críticas a Hailey por hablar de Selena Gomez

La participación de Hailey en el podcast de Cooper levantó una nueva polémica en redes sociales y reavivó las críticas de los fanáticos de Selena y Justin por seguir hablando de la pareja, en especial de Selena, cuando han pasado cuatro años de su rompimiento oficial y de su boda con el cantate de Baby.

Según los usuarios de internet y fanáticos, Hailey no ha superado el impacto que supuso la relación de los cantantes durante casi una década ni ha dejado pasar la oportunidad de colgarse de la fama de Selena para seguir mencionandola cada vez que se le da el micrófono.

Incluso hubo quien dijo que Hailey había dado la entrevista justo en el momento en que Selena lanzará su documental My mind and me, sólo para ganar atención y "controlar la narrativa" de la cantante sobre su vida personal y dentro de la industria.

yo también estaría obsesionada con la ex novia de mi esposo si se viera como selena gomez no les voy a mentir pic.twitter.com/fblR4oRiLL — gin erso (@carouselenas) September 27, 2022

Hailey Bieber deciding to talk about Selena Gomez before Selena’s documentary is her trying to control the narrative but she ain’t foolin anyone pic.twitter.com/m8Zh9pMwcS — gerardo (@GeraVilla23) September 28, 2022

Cronología de la relación entre Selena Gomez-Justin Bieber

La relación entre Justin y Hailey tuvo sus inicios mientras uno de los periodos de separación entre Selena y Justin. Cabe resaltar que la pareja de cantantes tuvo un noviazgo intermitente entre 2010 y 2013, luego regresaron en 2014, pero se separaron en medio de múltiples polémicas vinculadas a infidelidades, comportamientos erráticos por parte de él y problemas de pareja.

Durante 2015 estuvieron pasando el tiempo juntos sin regresar oficialmente; poco después, en 2016, él comenzó una relación abierta con Hailey y en 2017 Selena comenzó a salir con The Weeknd.

Después de que Selena enfrentara problemas de salud y se sometiera a un trasplante de riñón, ella terminó con The Weeknd y se reconcilió con Justin. Su buena racha y amor incondicional duró hasta que le pusieron punto final a su relación y él se casó con la modelo en septiembre de 2018.