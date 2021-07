Critican a Mel Gibson por saludar a Donald Trump en evento de la UFC

El actor Mel Gibson ha estado recibiendo críticas por haber saludado al ex presidente Donald Trump durante un evento deportivo de la UFC en Las Vegas.

De acuerdo con los informes, Gibson de 65 años se encontró con Trump y su familia durante el enfrentamiento de artes marciales mixtas entre Duston Poirier y Conor McGregor el sábado pasado.

Trump fue recibido al inicio de la exhibición con una mezcla de reacciones por parte de los asistentes al T-Mobile Arena de Las Vegas, entre aplausos y abucheos.

Las cámaras captaron el encuentro y el efusivo saludo entre ambos hombres a pesar de que estuvieron rodeados por sus respectivos dispositivos de seguridad.

Las imágenes, que ahora se han hecho virales en redes sociales, han desatado críticas tanto de usuarios como de personalidades de la política liberal y fanáticos de MAGA (Make America Great Again) en contra y a favor del actor.

Mientras que los liberales han dicho que “no estaban sorprendidos” por este tipo de encuentros y la buena relación entre ambos, los seguidores de Trump calificaron a Gibson como “Un verdadero patriota” a pesar de que el actor no se ha pronunciado sobre alguna inclinación política a cierto partido.

En Twitter un usuario escribió “¡Un verdadero patriota! ¡Sin miedo como los otros cobardes de Hollywood! Mel Gibson, siempre el patriota”.

Lmao mel gibson saluted trump at ufc and got completely ignored pic.twitter.com/VFf42FQJqb