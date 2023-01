De fiesta en fiesta; captan a Leonardo DiCaprio con grupo de modelos en Miami

¡Qué vida la suya! Luego de disfrutar de unas largas y lujosas vacaciones en St. Barts, Leonardo DiCaprio fue captado relajándose y divirtiéndose, sin ninguna preocupación, en Miami.

Los paparazzis lo captaron en una nueva y exclusiva fiesta a la orilla del mar junto a un grupo de jóvenes modelos, incluidas las bellezas Rebecca Donaldson, de 27 años, y Lilia Weddell, de 26.

Según los informes, el actor, de 48 años, primero asistió a una exclusiva fiesta junto a su amigo Drake en el restaurante Gekko de Miami, donde se le vio animado bailando y celebrando con alcohol y comida.

Poco después fue visto en una fiesta posterior, llevada a cabo en el patio de Forte Dei Miami, en Miami Beach, coqueteando con las modelos invitadas. A la misma velada se sumaron estrellas como Jamie Foxx, Ivana Knoll y Central Cee.

Foto: The Grosby Group

En redes sociales se viralizó un video del actor de Titanic presumiendo su talento para el baile mientras una variedad de asistentes se reunieron a su alrededor para animarlo.

Leonardo fue grabado vestido con una camisa negra, pantalones grises y una gorra de béisbol oscura.

Mientras bailaba al ritmo de The Leave, el actor hablaba con sus acompañantes y encendió un cigarrillo.

“Leonardo DiCaprio vibrando en Miami”, escribió la persona que grabó el video y lo subió a TikTok.

En los comentarios de la publicación original, los usuarios opinaron sobre el baile del actor e incluso la vida de excesos que vive a los 48 años.

leonardo dicaprio after hanging out with timothée for a week LMAO pic.twitter.com/eIVi8VtmHO