De sufrir bullying a cantar el Himno en pelea de Canelo; ella es Carolina Ross

Canelo Álvarez subirá al ring por tercera vez para enfrentar a Gennady Golovkin, de 40 años, el próximo 17 de septiembre.

La pelea se llevará a cabo después del El Grito en Las Vegas, Nevada. Según deseos de Canelo y su equipo, la pelea hará historia convirtiéndose en la mejor.

Además de la pelea estelar, uno de los momentos importantes es el inicio del show con la interpretación del Himno Nacional Mexicano, el cual correrá en esta ocasión a cargo de la cantante Carolina Ross.

A través de redes sociales, la cantante mexicana dio a conocer la noticia de su participación, misma que surgió por una invitación hecha directamente del Canelo.

“De todo corazón, muchísimas gracias, Canelo por creer en el sueño de esta servidora. ¡Alguien pellíqueme! ¡Estoy que no me la creo! ¡Arriba México!”, escribió Ross.

ALGUIEN PELLÍZQUEE !!!!

Gracias gracias gracias @canelo por creer en el sueño de esta servidora . pic.twitter.com/EmFaQPsprc — Carolina Ross (@carolinaross) September 8, 2022

¿Quién es Carolina Ross?

Carolina Ross es una promesa del regional mexicano que ha tenido éxito por sí sola con interpretaciones de varias canciones del género musical, mismas que ha compartido en redes sociales.

Nació en Culiacán, Sinaloa el 23 de septiembre de 1995, por lo que ahora tiene 26 años. Creció dentro de una familia algo disfuncional con padres divorciados, una abuela enferma y una personalidad llena de inseguridades debido a su peso y el bullying que ejercían sobre ella en la escuela, según cuenta en su perfil de Spotify.

Desde pequeña soñó presentarse en los grandes escenarios y ser una cantante famosa en todo el mundo; su madre, al notar su pasión por la música y los problemas psicológicos que estaba desarrollando debido al acoso, la llevó a terapia y la apoyó para superar sus traumas, pero también para seguir su sueño.

En 2013 participó en La Voz México y quedó en tercer lugar, pero fue casi cuatro años después que su talento fue reconocido a través de YouTube; gracias a los covers de piano de artistas como la Banda MS y La Adictiva, la disquera Cima Music Group la notó y vio futuro en con su talento.

Desde entonces Carolina ha grabado profesionalmente esos covers y ha tenido la oportunidad de lanzar su primer álbum de estudio. Además, cuando lanzó su EP Buena Señal con cuatro temas inéditos en 2018, artistas como Camila y Sin Bandera la invitaron a ser su telonera en las giras por Estados Unidos.

“Antes de lanzar algo original pop, lanzamos Sencillamente regional y no me fue muy bien. Me di cuenta de una realidad muy triste: el público casi no apoya proyectos femeninos pero sí te aceptan covers de regional”, dijo la cantante en una entrevista con EFE.

Su álbum no es estrictamente regional, aunque siempre ha sido su principal apuesta. De hecho trabajó en la creación de las canciones con base en su experiencia del EP y el recibimiento.

En lugar de lanzar música de banda o norteña, decidió probar un conjunto de géneros como el pop, baladas, reggae y rhythm and blues.

“La gente está acostumbrada a mi voz con puro piano pero decidí tocar el rhythm and blues y también con el pop urbano y a la gente le gustó muchísimo el resultado. Estoy feliz de que me apoyen esta faceta mía”, señaló Ross en la entrevista.

Su carrera en la música es considerada como una de las más prometedoras y está en camino a convertirse en toda una sensación. En Spotify tiene un total de 1.02 millones de oyentes mensuales.

Actualmente tiene posicionado su álbum nuevo, titulado Cuestión de Tiempo.