Demi Rose luce traje de baño totalmente transparente

La modelo británica Demi Rose llevó al extremo su obsesión por los trajes de baño y lució uno completamente transparente en su cuenta oficial de Instagram.

La estrella de redes sociales posó para la cámara ataviada con un bodysuit de malla transparente en color café, perteneciente a la colección de Pretty Little Thing. Dejó a la vista su abdomen plano y prácticamente toda su piel.

Rose Mawby lució su belleza con un maquillaje en tonos nude y los estilistas trenzaron su larga cabellera negra. Ella posó debajo de una palmera y sumó casi medio millón de reacciones en la plataforma digital.

Pasa los primeros días del año 2021 en Ibiza, España, el destino al que acude para escapar de los días nublados en Reino Unido. Ibiza es un lugar conocido por sus paisajes paradisíacos y fiestas exclusivas con algunos de los mejores DJ’s del mundo.

Pero hasta hace unos días, vivió unas vacaciones espectaculares en África, donde estuvo en contacto con jirafas y otros animales de la sabana.

En Tanzania, Demi Rose posó con un catsuit transparente en la piscina. “Año nuevo, más conocimiento, más fuerza. Me encanta lo lejos que he llegado y estoy tan preparada para lo que vendrá. Chicos, los quiero tanto. Les deseo todas las bendiciones”, escribió a sus 15.6 millones de seguidores.

A principios de diciembre, Demi Rose confesó a Daily Mail que sufrió acoso escolar en la escuela, por lo que buscó una válvula de escape en las redes sociales. Creó un perfil de MySpace y de inmediato comenzó su fama.

Asegura que creó su cuenta de Instagram porque alguien hizo un perfil falso de ella y comenzó a publicar sus fotos de MySpace.

Demi Rose fue contratada por una agencia de modelaje, pero continuó sus estudios como terapeuta de belleza.

Al inicio, fue comparada con la cantante Selena Gomez por su “parecido físico”. Sin embargo, poco a poco transformó su apariencia hasta perder las similitudes con la intérprete de Lose You to Love Me. Acaparó los reflectores cuando salió con el rapero Tyga, expareja de la empresaria Kylie Jenner.

La modelo intenta explotar su carrera en Estados Unidos. Otro de sus objetivos es vlogger en YouTube para mostrar los destinos más espectaculares a sus seguidores. México es uno de sus países favoritos.

