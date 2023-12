Demi Rose realizó una sensual sesión fotográfica cerca de su casa de playa en Ibiza. Aprovechó sus días de vacaciones para compartir una sesión fotográfica improvisada que hizo al atardecer, ataviada sólo con una maxifalda morada de satén con terciopelo negro, con el que imitó la forma de la cola de una sirena.

En su reciente actualización de Instagram, la modelo vistió una ajustada falda larga que ayudó a destacar sus curvas de impacto, así como un par de flores rosas con las que cubrió su pecho desnudo.

Una de las flores estaba unido a un collar de pétalos rosados que se extendía hacia la parte baja de su espalda.

Combinó su aspecto con labios rosa nude y destellos rosados sobre sus pómulos, a la vez que adornaba su imagen con su abundante cabellera ondulada sobre los hombros.

“The way of the Rose”, escribió la modelo bajo la publicación, haciendo referencia a su segundo nombre Rose.

Hace algunos años, Demi se dio a conocer en el mundo del espectáculo y la moda por un romance fugaz que sostuvo con Tyga, el ex novio de Kylie Jenner y posteriormente con el DJ Chris Martínez.

Desde que saltó a la fama, Demi sólo ha sido vinculada a famosos hombres, pero durante su viaje a Grecia reveló en internet que siempre ha estado abierta a relaciones bisexuales, sólo “depende” de sus gustos que tenga en el momento.

Cuando un fanático le preguntó en Instagram qué prefería, si hombres o mujeres o ambos, la modelo resopondió: “Pasé por una fase en la que me gustaban más las chicas que los chicos. Ahora me gustan más los chicos. Depende”.

En la misma dinámica de preguntas y respuestas con sus fans, la celebridad británica dijo que su vida antes de la fama fue complicada y nada glamurosa como lo es actualmente, incluso dijo que “odiaba” su infancia debido al abuso familiar, acoso escolar y la depresión.

“Mi infancia no fue glamorosa. Lo odiaba. Definitivamente hay cosas que extraño en la vida, pero a medida que la vida avanza, me encanta hacia dónde va”.

En otra interacción con sus fanáticos, la estrella de internet le dijo a sus 20 millones de seguidores que inició una nueva y estricta rutina para tonificar su silueta y mantener un estilo de vida más sano, haciendo ejercicio cinco veces a la semana “con mis dos entrenadores, a veces dos veces al día”.