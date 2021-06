¡Drake Bell está casado! Ella es su esposa Janet Von Schmeling

Drake Bell ha estado bajo el escrutinio público en las últimas semanas, desde que fue acusado de haber puesto en peligro a un menor de edad y posteriormente por haberse declarado culpable.

Ahora, la ex estrella de Nickelodeon ha vuelto a llamar la atención por su supuesto matrimonio y paternidad.

Y es que el cantante de 35 años fue visto recientemente festejando su cumpleaños en Disneyland, California en compañía de Janet Von Schemeling, con quien había sido vinculado sentimentalmente durante años, y un bebé de pocos meses de nacido.

En un inicio no se tenía claro cuál era la relación de Drake con el bebé, incluso se llegó a especular que el también actor había pagado para que apareciera en público cargando a un bebé recién nacido.

Asimismo, se identificó a su acompañante como su novia.

can we just talk about the fact that drake bell literally pleaded guilty to child endangerment, yet he just went to Disneyland over the past weekend wtf pic.twitter.com/NOw1UfAKij

En redes sociales, los usuarios se dieron cuenta que Drake y Janet traían anillos de boda iguales en los dedos anulares, lo que levantó rumores sobre un supuesto matrimonio y que el bebé en realidad es de Drake.

Más adelante, Drake Campana respondió a los rumores y comentarios desatados en las redes tras su aparición en público. Se dirigió a Twitter para afirmar que la modelo y actriz es su esposa, que han estado casados por tres años y que el bebé sí es suyo.

“Como respuesta a varios rumores que son incorrectos, hemos estado casados por casi 3 años, y tenemos la bendición de ser padres de un maravilloso hijo. Muchas gracias a todos mis fans alrededor del mundo por sus buenos deseos”, escribió la estrella de Drake & Josh.

Fue también en Twitter que los usuarios publicaron fotografías de Drake en el pasado con la misma alianza; sin embargo, en ese entonces no se tenía nada confirmado sobre su matrimonio.

“Lo supimos desde el 2019”, escribió una fan en redes sociales, junto a una foto en la que él aparece dando autógrafos.

Esta es la primera vez que Drake es visto en público después de declararse culpable de un delito grave de intento de poner en peligro a una menor de edad que conoció en línea y asistió a uno de sus conciertos en Cleveland en 2017, cuando ella tenía 17 años, y un delito menor por difundir material dañino para los menores.

De acuerdo con informes de People, la sentencia que el actor podría recibir por hacer aceptado su culpabilidad de haber puesto en peligro a la menor de edad podría ser de “entre seis y 18 meses de prisión en incrementos mensuales o una multa de hasta $5 mil dólares, aunque el tiempo en prisión no es obligatorio. El segundo cargo conlleva hasta seis meses de cárcel o una multa de $100 dólares”.

Después de la cárcel, Drake podría estar sujeto a un “período discrecional de control posterior a la liberación de tres años”, dice la publicación.

Este control implicaría a las restricciones de sus actividades, en caso de ser violadas, el cantante regresaría a prisión hasta que cumpla el máximo de su sentencia original.

