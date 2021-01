Dua Lipa conquista Instagram con minivestido de lujo

La cantante Dua Lipa volvió al trabajo luego de pasar los primeros días del 2021 en el paradisíaco destino de Tulum, México.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella publicó una fotografía donde luce un lujoso minivestido Versace rosa. La prenda fue hecha de seda con detalles de cadenas doradas. Combinó con botas rosa chicle de tacón alto.

Dua Lipa, de 25 años, posó en el balcón mientras promocionaba su aparición en el show Jimmy Kimmel Live el lunes por la noche. Los estilistas peinaron su cabellera negra con pasadores al frente y dejaron las puntas en ligeras ondas.

Su aparición en el programa de Jimmy Kimmel se produce después de que protagonizó la portada de la revista Rolling Stones. En la publicación, reveló que su noviazgo con Anwar Hadid, de 21 años, le dio paz mental.

La pareja pasó las vacaciones de Navidad con la familia Hadid, incluidas las hermanas Gigi y Bella, en la granja de la mamá Yolanda en Pensilvania. Durante su cuarentena previa en Londres adoptaron un cachorro juntos, el cual se ha vuelto el centro de sus vidas.

Pero su bienestar personal se ha trasladado al profesional. Declaró que escribió las canciones de su álbum Future Nostalgia cuando se sentía feliz, en parte gracias a su relación con Hadid.

“Cuando estaba creando mi primer álbum, mucho de lo que estaba pasando en mi vida era sobre la angustia. Esta vez (con Future Nostalgia), me sentía tan feliz y las cosas iban tan bien. Pensé: 'Está bien, necesito poder retratar este sentimiento de una manera que no me parezca cursi’”, relata.