Dua Lipa presume ‘abs de acero’ con bustier azul en Nueva York

Dua Lipa fue captada por los paparazzis destilando el glamour y la belleza que la caracterizan ataviada con un conjunto de mezclilla mientras se dirigía a una grabación de The Tonight Show With Jimmy Fallon en Nueva York.

La celebridad, de 26 años, fue vista desfilando por las aceras ataviada con un pantalón holgado y con detalles acolchados de mezclilla clara a juego con un bustier sin mangas y escote square.

Ambas prendas ayudaron a destacar sus tonificados abdominales y esbeltos brazos, fruto de las rutinas de ejercicio y estrictas dietas que pone en práctica diario.

Adoptando un estilo similar al de su excuñada, Bella Hadid, Dua utilizó botas del mismo material y estampado que el pantalón, un bolso cuadrado de mezclilla al estilo de los 90, un cinturón de la colección Otoño/Invierno 2022 de Diesel.

Agregó un collar de cadena con diamantes, pequeños pendientes a juego, múltiples brazaletes y discretos anillos.

La ganadora del Grammy lució su cabellera oscura peinada en un moño alto con flequillo asimétrico y mechones lacios en los costados.

Su rostro se mostró definido con maquillaje en tonos bronceados, labial burdeos mate, ceja definida, sombras rosadas en los párpados, largas pestañas y un fino cat eye negro.

Durante la grabación del programa, la celebridad cambió su look demin por un atrevido conjunto confeccionado con tweed de cuadros amarillos, verdes y negros de Area.

Lució un crop top de tirantes con un corazón enfrente, una minifalda con franjas de pelo verde y un par de botas entralargas de pelo negro.

Sus recientes salidas en público se producen después de haber sido demandada por supuesto plagio por su canción Levitating.

Según los informes, la cantante copió el sencillo reggae de 2017 Live Your Life de la banda Artikal Sound System y ahora le piden repartir ganancias por la canción y que sean agregados en los créditos de la canción de Lipa.

TMZ dio a conocer que Dua y su equipo de producción y grabación copiaron partes de la canción de 2017, incluido el ritmo y con ello crearon Levitating, uno de los éxitos mundiales de la cantante.

“Es altamente improbable que Levitating se creara de manera independiente”, dijo la banda en los documentos legales.

Mientras se resuelve el asunto legal, Dua se mantiene ocupada con su gira mundial Future Nostalgia, la cual comenzó el mes pasado en Florida tras meses de retraso debido a la pandemia.

Asimismo, recientemente celebró el cuarto aniversario lanzamiento de su álbum debut.

"Han pasado cuatro años desde mi álbum debut y estoy muy agradecida por todas las oportunidades increíbles y la gente increíble que he conocido y las lecciones increíbles que he aprendido, de gira durante tres años, siendo acosado en línea, lo que me hizo querer baila como loca, y realmente mejora, así que muchas gracias”, dijo en una publicación de redes sociales.

Y agregó: “Nunca hubiera podido hacer Future Nostalgia si no fuera por este álbum. Supongo que cuatro años realmente pasan volando cuando te diviertes”.

