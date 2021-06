Eiza González deslumbra con minivestido negro en Nueva York

Eiza González fue captada destilando glamour y elegancia mientras se dirigía a almorzar a un exclusivo restaurante de Nueva York en compañía de su nueva conquista.

La actriz de 31 años fue fotografíada por los paparazzis ataviada con un elegante, pero fresco minivestido negro, el cual estuvo diseñado con tela traslúcida.

El look constó de un little black dress de tirantes y corte ajustado, con escote circular y un largo que rodeó sus tonificados muslos; así como una segunda capa de tela traslúcida también negra, pero abotonada por el frente y con mangas acampanadas.

Añadió un par de mocasines con el talón descubierto en color negro, además de un bolso de diseñador negro texturizado, gafas oscuras, pequeños pendientes de plata y un pequeño anillo a juego.

Su rostro dio la apariencia de tener una ligera capa de maquillaje en tonos claros, con blush rosado sobre las mejillas y labial nude; mientras que su espesa melena descansaba sobre los hombros en ligeras ondas.

Foto: The Grosby Group

Más tarde en el día, Eiza fue vista llegando al restaurante Babs de Nueva York con su novio Paul Rabil y un grupo de amigos.

La mexicana hizo alarde de su tonificada figura y del estilo que la caracteriza con un segundo little black dress, pero éste con escote en V, botones al frente y mangas largas.

Añadió el mismo bolso de mano, un collar de oro, pequeños pendientes y un par de sandalias de cuero negro de tacón que combinaron con el resto del outfit.

Su maquillaje nocturno se tornó más sobrio, con tonos bronceados, pero su cabello se mostró peinado en ondas ligeras.

En tanto, el jugador de lacrosse se lució en pantalones negros, una camisa de manga larga gris y zapatos negros, un look más elegante y formal que el de la mañana, el cual estuvo conformado por pantalones de mezclilla, una playera rosa y tenis blancos.

Eiza González is dating lacrosse pro Paul Rabil https://t.co/XGPDqYKizT pic.twitter.com/iOR6wEyJbp — Page Six (@PageSix) June 10, 2021

Estos avistamientos en público suceden después de que ambas estrellas confirmaran su noviazgo durante un almuerzo en Los Ángeles.

Los paparazzis captaron a la nueva pareja en medio de una cita romántica por Los Ángeles.

¿Quién es Paul Rabil?

Paul Rabil es un famoso atleta de alto rendimiento y jugador estadounidense del Cannons Lacrosse Club.

Nació en Gaithersburg, Maryland el 14 de diciembre de 1985.

Junto a su hermano Mike Rabil, Paul fundó la empresa deportiva, dueña de Cannons Lacrosse League.

En materia del corazón, Rabil se casó con su colega de lacrosse, Kelly Berger, en 2017 y tras tres años de matrimonio, en 2020 se divorciaron.

Desde que llegó a Hollywood, la actriz de 30 años no sólo ha conquistado la industria con sus participaciones en reconocidas producciones como Baby Driver o Welcome To Marwen, sino que ha flechado uno que otro corazón.

Liam Hemsworth fue el primer actor de alto nivel con el que se le vinculó en 2013, después llegó Calvin Harris, Maluma, Josh Duhamel, Luke Bracey y recientemente con Timothée Chalamet y Dusty Lachowicz.

