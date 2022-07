Eiza González luce vestido de lujo ideal para el verano y posa con Robbie Williams

Eiza González conquistó París con el exclusivo y elegante look que lució durante el desfile de moda de Giambattista Valli.

Posó para las cámaras ataviada con un maxivestido de verano que se ajustó a su envidiable figura y destacó su trabajada cinturita y delgado torso, así como sus tonificados bíceps.

El atuendo constó de un vestido de flores con falda larga hasta el suelo y rosas rosas bordadas, además de un microtop de terciopelo negro con escote square de tirantes delgados.

Abrazó la temporada de verano con un look juvenil y fresco inspirado en el ambiente romántico y aventurero de París: lució su cabellera color chocolate peinado en mechones lacios con flequillo de estilo francés.

Foto: The Grosby Group

Por su parte, su rostro se mostró definido por maquillaje que le dio efecto de porcelana, con labial rosa baby, blush rosado, un fino cat eye negro que profundizó su mirada, así como sombras oscuras.

Agregó llamativos anillos de diamantes a juego con un par de pequeños pendientes y zapatillas de tacón que le sumaron centímetros a su estatura.

En su cuenta de Instagram compartió detalles de su imagen trabajada por los estilistas Harold James y Christian Wood. “Ça va Paris?”, escribió en una selfie saludando a sus fanáticos en francés.

Durante su asistencia al desfile de Giambattista Valli, celebrado en la Semana de Alta Costura Otoño-Invierno 2022, la celebridad de I Care A Lot fue fotografiada animadamente con el cantante británico Robbie Williams, además de François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek y propietario de Kering, el conglomerado al que pertenece la marca.

Esta aparición de Eiza es de las pocas que ha hecho luego de que se revelara que había terminado su fugaz romance con el actor Jason Momoa.

Según los informes, ambos actores estuvieron saliendo en citas discretas durante meses y se separaron debido a diferencias en sus personalidades.

“Se aman mucho y salieron en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público. Están en diferentes etapas de la vida”, le reveló una fuente a People.

La corta relación, al parecer, fue la primera de Momoa tras su separación de Lisa Bonet, con quien estuvo casado 16 años y la primera de Eiza tras su rompimiento con el jugador Paul Rabil tras siete meses de noviazgo.

