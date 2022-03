Eiza González sigue a JLo y luce una falda totalmente transparente

Las transparencias son la tendencia favorita de las estrellas este 2022. Así lo confirmaron Jennifer Lopez y Eiza González al vestir recientemente faldas completamente traslúcidas.

Eiza González lo hizo al posar para una sesión fotográfica en Londres. Deslumbró ante la cámara ataviada con un sofisticado atuendo de Fendi compuesto por una camisa y corsé a cuadros; un pequeño trozo de tela al lado de la cadera y una falda de malla transparente con la que se sumó a la tendencia de lencería expuesta.

Completó su look con botas de cuero hasta la rodilla y joyería de oro.

La actriz mexicana presumió su nueva cabellera rubia, pero esta vez sus estilistas la alisaron perfectamente. Lució sus rasgos afilados con base de maquillaje, rubor, labial rosa y sombras doradas en los párpados.

Eiza González está en plena promoción de Ambulance, la nueva cinta de acción y suspenso que protagoniza. Se centra en un par de hermanos que secuestran una ambulancia y lidian con un paramédico y un paciente que necesita asistencia. González comparte créditos con Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Garrett Dillahunt.

Eiza interpreta a Cam Thompson. “Cuando hago un papel, realmente me gusta sumergirme en él, así que me hubiera encantado viajar en una ambulancia con su personal por un minuto, pero en este momento es imposible”, dijo a Byrdie.

“Fue la primera vez en mi vida que tuve que solucionarlo… No hay forma de hablar con los médicos o los técnicos de emergencias médicas porque están todos ocupados”, agregó. “Incluso conseguir ambulancias fue realmente difícil, así que alquilé un RV para acostumbrarme al ritmo de la ambulancia, ya sabes, cosas locas como esa”.

El cast de Ambulance grabó durante la pandemia. Así que los servicios permanecieron saturados por largo tiempo.

Otra estrella que apostó por una falda transparente fue Jennifer Lopez. Durante la premiación de los iHeartRadio Awards deslumbró con un vestido verde esmeralda con falda de malla.

Lució el atuendo al recibir el Icon Award frente a su novio Ben Affleck, el hijo de 10 años de Affleck, Samuel, y Emme, la hija de Lopez de 13 años.

Agradeció a sus fans por impulsar sus sueños y dijo: “No crean que no aprecio los premios, ¡porque los aprecio! No puedo mentir, todos saben que lo hago. Pero no es el motivo principal por lo que me dedico a esto. No es lo que más me importa. Realmente lo hago por ustedes”.

