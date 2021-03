El antes y después de los protagonistas de 'Aprendiendo a vivir'

Hace casi 28 años ABC estrenó Boy Meets World o también conocida como Aprendiendo a vivir, una de las comedias de situación más icónicas y recordadas de la década de los noventa.

El programa llegó a los televisores de sus millones de fanáticos en septiembre de 1993 y concluyó en mayo del 2000 tras siete temporadas y 158 episodios de 21 minutos.

La historia se centró en las aventuras de Cory Matthews (interpretado por Ben Savage) y de sus mejores amigos Shawn (Rider Strong) y Topanga (Danielle Fishel) desde la secundaria hasta la universidad.

El éxito de la serie le significó un programa derivado llamado Girl Meets World hecha y transmitida por Disney Channel con el regreso de muchos de los actores principales de la producción original entre 2014 y 2017.

¿Quieres sentir la nostalgia de los noventa? Continúa leyendo para saber qué fue de los actores de Aprendiendo a vivir a casi tres décadas de su estreno.

Ben Savage como Cory Matthews

El actor conoció el éxito en esta serie a pesar de haber debutado antes tanto en el cine como en la televisión.

Su personaje creció junto a él que en la vida real se enfocó al estudio. Savage asistió a la Universidad de Stanford y se graduó en ciencias políticas.

En el ámbito del entretenimiento, el actor apareció en Criminal Minds, The Leftovers, Bones, Shake It Up, Without a Trace y Homeland.

Retomó su personaje en el spin off de 2014 junto a su coestrella Daniell Fishel que en la ficción se convirtió en su esposa y madre de sus hijos.

Danielle Fishel como Topanga Lawrence

La actriz interpretó al eterno amor de Cory. Se trataba de una estudiante sobresaliente y popular que salió con Matthews durante años y que finalmente se casó con él en la séptima temporada después de convertirse en abogada.

Después de Boy Meets World, Fishel trabajó para varias películas como Longshot y Dorm Daze, también se graduó de la universidad con un título de psicología.

En 2014 regresó con su personaje a Girl Meets World e incluso dirigió cuatro episodios de la misma, así como de programas de Disney como Sydney to the Max y Coop and Cami Ask the World.

Rider Strong como Shawn Hunter

Fue el mejor amigo de Cory durante toda la serie.

Después de su éxito, el actor fue la estrella invitada en programas como Veronica Mars y Bones. Prestó su voz para la serie Star vs The Forces of Evil, Kim Possible y Mighty Magiswords.

Probó su talento como estudiante en la vida real y se graduó de la Universidad de Columbia, obtuvo un magna cum laude en inglés en 2004 y obtuvo una maestría en Bellas Artes por Bennington College.

En 2008, junto a su hermano, Strong escribió y dirigió el cortometraje Irish Twins.

Repitió su papel en Girl Meets World para algunos episodios.

Will Friedle como Eric Matthews

Friedle interpretó al brutalmente honesto hermano de Cory.

Antes de aparecer en la secuela como todo un adulto que se convierte en senador de Estados Unidos por Nueva York, el actor prestó su voz para personajes de Kim Possible, Teen Titans Go!, DC Super Hero Girls y Guardianes de la Galaxia de Disney XD.

William Daniels como George Feeny

Daniels interpretó a un sabio profesor durante todas las temporadas de Boy Meets World y regresó a su personaje en 2014.

Antes de la exitosa serie, el actor ya contaba con un prolífico currículum que incluía las producciones Ladybug Ladybug, El Graduado, The Adams Chronicles y El auto fantástico.

