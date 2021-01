El 'bikini body' con el que Jennifer Lopez conquistó la playa

La cantante Jennifer Lopez conquistó la playa de las Islas Turcas y Caicos mientras posaba para una sesión fotográfica en el paradisíaco destino.

Fue captada por paparazzis mostrando su figura tonificada ataviada con un pequeño bikini en color vino con detalles brillantes en toda la tela. Combinó su atuendo de playa con un sombrero de pescador de Christian Dior a juego, lentes de sol y pendientes dorados.

JLo y su novio Alex Rodriguez disfrutaron del cálido sol y de la playa. La cantante se refrescó en la orilla del mar mientras el exbeisbolista practicó un poco de ejercicio.

Foto: Grosby Group

Jennifer Lopez tiene 51 años, pero goza de una increíble forma física. Accedió a revelar algunos de sus hábitos saludables para la edición de febrero de Elle Magazine.

Dice que las cinco cosas que le dan una apariencia joven son: un adecuado sueño, el protector solar, los sueros, los suplementos alimenticios y llevar un estilo de vida saludable.

Kevin Fernández, chef personal de la cantante, dijo al medio US Weekly que ella tiene una dieta especial libre de carbohidratos y azúcares. Lo que también contribuye a un buen estado de salud físico.

Consume alimentos saludables, siempre que el platillo no incluya salmón o fruta con alta dosis de azúcar.

Aunque la Diva del Bronx no consume frutas ni carbohidratos procesados, sí tiene la despensa llena de todo tipo de alimentos para su familia.

La estrella lanzó una nueva línea de cuidado de la piel llamada JLo Beauty donde el aceite de oliva es protagonista de diversos productos, entre ellos sueros para el cuero cabelludo y la cara.

La línea de cuidados de la piel con la que hace competencia a Kylie Jenner incluye cremas hidratantes, jabones, geles, lociones, espumas y mascarillas.

“Voy a sacar una línea de cuidados faciales. He estado trabajando en ello durante mucho tiempo porque no quiero lanzar cualquier cosa. Quiero que agrupe todo lo que he aprendido y todos los secretos que tengo. Y no tiene nada que ver con jeringuillas”, dijo en 2018 durante un evento en Nueva York.