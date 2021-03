El cambio radical de ‘Lloyd’, un krelboyne de ‘Malcolm el de en medio’

Malcolm el de en medio es una de las series clásicas que todavía se mantiene en el gusto de millones de fanáticos en todo el mundo.

Desde que se estrenó en el 2000, el sitcom que contó las aventuras y travesuras de la familia Wilkerson, sólo ha sumado otros millones más, ya que con el fácil acceso a internet y los servicios streaming, disfrutar de sus episodios está a tan sólo un clic de distancia.

Si bien la familia, conformada por Hal, Lois, Malcolm, Reese, Dewey y Francis, se convirtió en la favorita de la televisión, los personajes secundarios se quedaron para la memoria.

Tal es el caso de Lloyd Jansen, uno de los compañeros de la escuela de Malcolm que también formó parte del superdotado, pero también marginado grupo de los krelboyne.

En la serie, Lloyd destacó por su personalidad nerd, frágil, emocional y dramática.

Al igual que la mayoría de sus compañeros, éste sufrió la intimidación de otros estudiantes, incluido Reese.

Si tienes en mente a este personaje, recordarás que tenía tendencias de ira y problemas de autoestima, incluso a veces se insinuaba que el personaje podría desarrollar pensamientos y actos suicidas.

De los 151 episodios que duró el programa, el personaje interpretado por el actor Matt Cohen apareció en al menos 25 episodios en los que se involucró con la vida personal y escolar de los hermanos Malcolm y Reese.

Matt Cohen después de Lloyd

Después de haberse dado a conocer en el sitcom, el actor se desprendió de aquel niño atormentado de 11 años para darle paso a una prolífica carrera dentro de Hollywood.

Ahora, con 38 años, Matt Cohen presume de un currículum con títulos estelares en películas como South of Nowhere (2005), Chain Letter (2009), Dark House (2009), Windsor Drive (2013); y en series como The O.C (2006), Supernatural (2008-2015), 90210 (2011), How to Get Away with Murder (2015), General Hospital (2016-2019) y Criminal Minds: Beyond Borders (2017).

Así mismo, el actor se casó en 2011 con Mandy Musgrave, su coestrella en South of Nowhere en 2011. Fue en 2015 cuando ambos actores recibieron a su primogénito, Macklin.

En redes sociales Matt es bastante activo. De forma constante suele publicar fotografías de su familia, pasatiempos, entrenamientos y detalles de los detrás de cámaras de sus proyectos fílmicos como los últimos episodios de Supernatural, en donde interpreta al arcángel Miguel.

Así es como luce Matt Cohen, Lloyd, en la actualidad:

