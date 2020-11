Además de liderar la marca de moda Savage X Fenty, Rihanna es la imagen principal encargada de promocionar los nuevos lanzamientos a través de campañas publicitarias y sesiones fotográficas para redes sociales.

En esta ocasión, la cantante de 32 años recurrió a la cuenta oficial de la marca para compartir una fotografía de sí misma modelando un catsuit azul cobalto con mangas cortas.

El look constó de una parte inferior con paneles de malla transparente por dentro de las piernas, a juego con un top de cuello de tortuga y un par de guantes extra largos en tonos azules más fuertes.

Combinó el catsuit con un corsé transparente de vinilo de escote bustier con tirantes tipo halter el cual se unió a las piernas con finas correas.

Añadió un par de sandalias de tacón de aguja con lazos atados sobre las pantorrillas y un par de llamativos pendientes plateados.

Lució su belleza resaltada con labial rojo carmesí, ojos ahumados, pestañas con rímel negro y blush bronceado sobre los pómulos.

Su cabello lució peinado hacia un lado y rizado sobre su hombro.

Hizo alarde de sus dotes como modelo en un pasillo con paredes de mármol blanco con franjas negras y una puerta detrás de ella.

“OOTD - Xtra AF @badgalriri”, se lee en el pie de foto con casi 200 mil reacciones sumadas al momento de su publicación.

A pesar de la pandemia por coronavirus, Rihanna continúa cosechando éxitos con su empresa de moda; a inicios lanzó el desfile Savage X Fenty Vol. 2 a través de Amazon Prime con la participación de grandes celebridades.

Entre ellas, Irina Shayk, Bella Hadid, Cara Delevingne, Paris Hilton, Demi Moore, Lizzo y Normani.

Luego de haber debutado en la plataforma streaming, el fashion show, junto a su organizadora, recibió críticas mixtas. Mientras algunos alabaron su concepto incluyente y estrafalario comparándolo con los desfiles de Victorias’s Secret, otros desertores le solicitaron a Rihanna disculparse con las comunidades musulmanas por haber utilizado una canción con letras sagradas islámicas.

Los fanáticos quedaron indignados por el uso de la canción Doom de Coucou Chloe, la cual narra un Hadith sagrado.

En la religión del Islam, los hadices son textos sagrados que fueron pronunciados por el profeta Mahoma y los musulmanes los utilizan junto al Corán, para guiar sus vidas.

El Hadith presentado en la canción habla sobre el día del juicio y el regreso de Jesús.

there’s really no way we can let this slide like a straight up HADITH???? rihanna baby you screwed up HARD pic.twitter.com/gxUOvtHGn5