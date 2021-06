El jugador Paul Rabil, ¿el nuevo novio de Eiza González?

Eiza González recientemente fue vista disfrutando de una cita romántica en Venice, California en compañía de un hombre al que se le ha vinculado sentimentalmente desde hace unos días, poco después de haber terminado con su último novio conocido, Dusty Lachowicz.

Se trata del deportista y estrella del lacrosse, Paul Rabil de 35 años, según informa Page Six.

Los paparazzis captaron a la mexicana y al jugador mientras se dirigían al restaurante Plant Food+Wine para disfrutar de una cena juntos.

A su llegada fueron vistos con outfits combinados; Eiza se lució con un jumpsuit verde militar, mientras que Rabil optó por un pantalón del mismo color y una playera blanca. Ambos utilizaron zapatos negros y cubrebocas a juego.

Durante su desfile por el estacionamiento del lugar y hasta el interior del establecimiento, la pareja se tomó de las manos y se mostraron cariñosos.

Esta no ha sido la única vez que la nueva pareja se ha dejado ver en público, de acuerdo con los informes, González y Rabil asistieron a una exclusiva fiesta en Los Ángeles organizada para celebrar el cumpleaños del heredero multimillonario Jamie Reuben.

Una fuente le dijo a Page Six que durante la fiesta se mostraron cariñosos y coquetos, evidenciando que ya habían estado saliendo. “Estaba claro que son pareja y han estado saliendo por un tiempo”.

¿Quién es Paul Rabil?

Paul Rabil es un famoso atleta de alto rendimiento y jugador estadounidense del Cannons Lacrosse Club.

Nació en Gaithersburg, Maryland el 14 de diciembre de 1985.

Junto a su hermano Mike Rabil, Paul fundó la empresa deportiva, dueña de Cannons Lacrosse League.

En la actualidad el negocio es catalogado como una de las 10 compañías más innovadoras en deportes, según se lee en su sitio web.

Inició en el lacrosse a los 12 años y con el paso de su carrera sólo se ha consolidado como uno de los más destacados y talentosos, ha jugado para los equipos de Johns Hopkins University, Washington Stealth. New York Lizards y recientemente con los Boston Cannons.

En materia del corazón, Rabil se casó con su colega de lacrosse, Kelly Berger, en 2017 y tras tres años de matrimonio, en 2020 se divorciaron.

Desde que llegó a Hollywood, la actriz de 30 años no sólo ha conquistado la industria con sus participaciones en reconocidas producciones como Baby Driver o Welcome To Marwen, sino que ha flechado uno que otro corazón.

Liam Hemsworth fue el primer actor de alto nivel con el que se le vinculó en 2013, después llegó Calvin Harris, Maluma, Josh Duhamel, Luke Bracey y recientemente con Timothée Chalamet y Dusty Lachowicz.

