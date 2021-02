El look de Oscar de la Renta con el que Eiza González conquistó Instagram

Eiza González dio cátedra de elegancia y estilo en redes sociales con una serie de fotografías en las que luce un exclusivo diseño de Oscar de la Renta.

La actriz mexicana compartió varias imágenes luciendo un blazer dorado con moño negro sobre el pecho, a juego con una minifalda ttableada también dorada de estilo preppy.

Presumió su exquisito gusto por la moda añadiendo medias negras sobre sus kilométricas piernas, un par de zapatillas de tacón de gamuza negra y pequeños pendientes de oro.

Este outfit con el que consintió a sus miles de seguidores en redes sociales pertenece a la colección limitada de Oscar de la Renta Resort 2021 lanzada en agosto del año pasado.

Presumió su belleza destacada con maquillaje en tonalidades rosadas, labial rojizo, párpados brillantes y pestañas extra largas con rímel negor; su cabello se lució en mechones ondulados en un corte lob, peinado con raya en medio.

La celebridad de 31 años realizó esta sesión improvisada desde su casa en Los Ángeles para promocionar su más reciente éxito cinematográfico, I Care A Lot, película que está triunfando en Netflix como una de las más vistas a nivel mundial.

Poco después de haberse estrenado el viernes pasado, la película de comedia negra se colocó dentro del top 10 de mejores películas de dicho servicio streaming.

Protagonizada por Eiza y Rosamund Pike, el film ya había recibido ovaciones en el Festival Internacional de cine de Toronto el año pasado, incluso le valió una nominación al Golden Globe a la británica Pike.

I Care A Lot cuenta la historia de una mujer que se gana la vida sirviendo como tutora legal de ancianos vulnerables. Mientras los cuida, los estafa.

La celebridad llegó a conquistar Hollywood en 2013 y desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos y ha obtenido reconocimiento internacional por participar en las películas de Baby Driver, Fast And Furious, Paradise Hills y From Dusk Till Dawn: The Series.

Eiza González presume una ocupada racha de trabajo. Mientras prueba las mieles del éxito con esta película, se prepara para estrenar Godzilla vs. King junto a Millie Bobby Brown y Alexander Skarsgard el próximo 31 de marzo.

En tanto, se encuentra grabando Ambulance junto a Jake Gyllenhaal.

Mira las mejores fotos de Eiza en la galería.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí