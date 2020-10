El lujoso minivestido con el que Kylie Jenner arrasó en Beverly Hills

Kylie Jenner es fan de utilizar ajustados, pequeños y ostentosos atuendos que le hagan ‘justicia’ a su figura curvilínea de impacto y fortuna.

En esta ocasión la celebridad de 23 años fue vista destilando glamour y sensualidad en calles de Beverly Hills, California con un diminuto vestido de cuero en color naranja.

La empresaria fue captada por los paparazzis ataviada con un vestido de Bottega Veneta, con un valor oscilante en los $4 mil 668 dólares ($98 mil 398 pesos mexicanos).

El diseño constó de un vestido corto hasta los muslos de manga larga, con detalles drapeados sobre la cintura y en el escote, el cual lució bastante elegante y discreto en corte diagonal.

Al lujoso look Jenner añadió un minibolso de Jacquesmus Le Grand Chiquito en color canela de más de $750 dólares ($15 mil 700 pesos mexicanos).

En cuanto a accesorios, la joven lució múltiples anillos plateados en ambas manos y un par de pendientes a juego.

Foto: The Grosby Group

Remató el outfit del día con un par de tacones de aguja plateados con lazos atados sobre las pantorrillas.

Destiló elegancia y glamour al bajar de su Mercedes G-Wagon color camel y mientras desfilaba por las aceras rumbo a un exclusivo restaurante para almorzar.

Su cabello lució peinado en mechones ondulados con raya de lado; su rostro se mostró definido por una espesa capa de maquillaje en tonos bronceados: labial marrón, blush canela, ojos ahumados y pestañas con rímel negro.

Su reciente aparición en público se produce en medio de las especulaciones que señalan que retomó su relación sentimental con el rapero y padre de su hija Stormi, Travis Scott.

De acuerdo con los informes, la pareja “está cooperando increíblemente” para criar a su hija juntos y construir una relación fuerte.

“Kylie y Travis son padres juntos increíblemente en este momento y les encanta pasar tiempo junto a Stormi y hacerla feliz”, dijo una fuente a Us Weekly.

Ver esta publicación en Instagram ) el 17 Oct, 2020 a las 8:49 PDT

“Travis es un padre súper comprometido y práctico y siempre quiere hacer sonreír a Stormi. Ella es una niña feliz”, añadió.

La celebridad de Keeping Up With The Kardashians y el rapero de 29 años han mantenido una relación intermitente desde el año pasado que anunciaron su separación.

Otra fuente reveló que su relación es más fuerte que antes y que están enamorados.

“Realmente se disfrutan y están enamorados, pero a menudo puede ser difícil navegar sus vidas a una edad tan temprana. La pareja necesitaba dar un paso atrás para reevaluar muchas cosas, pero al hacerlo, están mejor ahora que nunca”.

Mira las mejores fotos de Kylie en esta galería.

MA

