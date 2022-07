El minivestido amarillo con el que Selena Gomez 'hizo vibrar' en Londres

La actriz Selena Gomez se encuentra en Londres, Inglaterra, promocionando la segunda temporada de su serie Only Murders In the Building y su nueva línea de maquillaje.

La estrella de televisión y de la música se lució con un minivestido amarillo claro, con mangas largas, escote recto y una falda corta con la que presumió sus piernas tonificadas.

El vestido que utilizó la celebridad es una creación del diseñador Victor Glemaud y el modelo se vende en línea por 225 dólares, lo que equivale a 4 mil 545 pesos mexicanos aproximadamente.



Foto: Grosby Group

Gomez, de 29 años, combinó su outfit con unas zapatillas plateadas con cordones a los tobillos y tacón de aguja, un diminuto bolso blanco así como con unas arracadas doradas.

La celebridad peinó su cabello corto negro con media coleta y maquilló su rostro con tonallidades marrón en los párpados y rosados en los labios.

Selena Gomez salió de su hotel en Londres y saludó a la multitud de fanáticos que la esperaban para tomarse fotografías con ella.

En la ciudad, la cantante lanzó Kind Words, la nueva línea de labiales y delineadores de su marca Rare Beauty. La intérprete de Same Old Love afirma que trató de crear tonos sencillos de usar en la vida diaria.

La celebridad también está festejando su nominación a los Premios Emmy como productora de Only Murders in the Building.

Aunque no fue reconocida por su trabajo como actriz, Selena se convirtió en la segunda latina en ser nominada a este galardón como productora. La primera latina en lograrlo fue Salma Hayek en 2007 por la serie Ugly Betty.

