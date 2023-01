El minivestido de escote ‘imposible’ con el que Miley Cyrus deslumbró en Instagram

La cantante Miley Cyrus agradeció en Instagram a sus fanáticos por posicionar su canción Flowers en los primeros lugares de las listas de popularidad en el mundo.

La estrella de la serie Hannah Montana posó para un par de instantáneas atabviada en un minivestido negro, de mangas largas y un escote “imposible” súper profundo con el que presumió su esbelta silueta y sus piernas tonificadas.

Cyrus, de 30 años de edad, complementó su glamorosos atuendo con unas medias oscuras.

Además, peinó su cabello rubio platinado en un chongo alto, para destacar su rostro maquillado en tonalidades nude.

La intérprete aprovechó la publicación para celebrar que sus fanáticos recibieron la canción de una forma positiva y aseguró que es un placer seguir creando música para ellos.

“Estos logros sólo son posibles gracias a quienes me escuchan y mis increíbles fans. Estoy infinitamente agradecida”, escribió Miley Cyrus al informar que Flowers está en el primer lugar de popularidad en más de 10 países.

La artista estadounidense compuso la canción inspirada en su ruptura con su exesposo Liam Hemsworth e incluso lanzó el sencillo el día del cumpleaños del actor.

En la letra de Flowers, la también actriz hace referencias a la residencia que se les quemó durante un incendio forestal en California. También da una respuesta a la popular canción When I Was Your Man, de Bruno Mars, que se cree que Liam le dedicó.

Cyrus y Hemsworth se conocieron en las grabaciones de la película The Last Song, en 2010 y ahí comenzaron un romance lleno de altibajos. En 2018 contrajeron matrimonio, pero un año después anunciaron su divorcio.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Miley Cyrus.

