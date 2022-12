El pequeñísimo bikini con el que Joy Corrigan se lució en la playa

Joy Corrigan hizo alarde de su figura de impacto durante sus recientes vacaciones en Phuket, Tailandia con un pequeño traje de baño morado.

Aprovechó el clima cálido del lugar para lucir un conjunto tropical compuesto por un sostén de triángulo con cuello halter y espalda descubierta, a juego con un bikini de cintura baja confeccionado con detalles drapeados.

Destacó su belleza con maquillaje en tonalidades claras, con ligero labial rosado, colorete en los pómulos y rímel negro; su cabello rubio se lució peinado en mechones ondulados con raya enmedio.

La celebridad, de 27 años, presumió su físico atlético y kilométricas piernas mientras posaba seductoramente hacia la cámara y se divertía sobre la arena.

Posó para un video compartido en Instagram desfilando a la orilla del mar, con el cielo despejado de fondo.

Durante su estancia ha estado actualizando sus redes sociales mostrándose atractiva y alegre a la orilla del mar.

En una publicación previa posó ataviada con un conjunto de Alo Yoga también morado. Hizo varias poses frente al mar mientras disfrutaba de un coco y haciendo posiciones de yoga.

Antes de iniciar sus lujosas vacaciones en Tailandia, Joy fue una de las invitadas a la fiesta de cumpleaños de Hailee Steinfeld en Los Ángeles.

A su llegada a la celebración en Lavo Ristorante robó la atención de propios y extraños por su arriesgado y revelador look transparente que usó al estilo braless, sólo con un bikini nude debajo del pantalón de malla.

Luego fue vista llegando sola a la segunda fiesta en The Fleur Room sin su novio, de 46 años, Ted Shanik, conocido en el mundo de la tecnología y los negocios por su trabajo en MySpace.

Joy Corrigan es una de las modelos de más rápido ascenso en la industria.

Comenzó su carrera cuando tenía 14 años y fue descubierta en un centro comercial de Carolina del Norte.

Desde que inició, obtuvo jugosos contratos con grandes empresas de moda como Guess, Revolve, Victoria’s Secret y Jimmy Choo; además ha liderado varios shows de moda y se ha convertido en una de las imágenes principales de otras marcas de alto perfil.

En una reciente entrevista que le dio a Maxim, la modelo dijo que le gusta utilizar atuendos que le ayuden a destacar sus encantos y la atlética figura en la que trabaja todos los días.

“Me encanta ser sexy y me encanta mostrar la piel porque me ejercito muy duro para conseguir el cuerpo que tengo. Siempre he sido muy abierta al respecto”, dijo.

MA