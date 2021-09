El top traslúcido con el que Kendall Jenner conquistó Hollywood

Kendall Jenner fue captada por los paparazzis saliendo de un lujoso restaurante en Hollywood al mismo tempo que destilaba elegancia y glamour con un revelador atuendo negro.

La celebridad de 25 años fue fotografiada saliendo de una cena en compañía de sus amigos en Beauty & Essex luciendo un look que destacó su esbelta figura.

El conjunto constó de un top sin mangas de malla traslúcida, un sostén de encaje con finos tirantes y una ajustada falda de estilo lápiz confeccionada sobre seda negra.

Añadió un par de sandalias de tacón de aguja y un bolso con estampado de cebra.

En cuando a accesorios, la top model agregó un brazalete de oro y pequeños pendientes de diamantes que se asomarón entre su cabellera y el cubrebocas negro que utilizó.

Por su parte, su cabellera morena lució con raya en medio peinada en mechones ligeramente ondulados.

Su rostro se mostró definido por maquillaje bronceado, con labial marrón, párpados ahumados, rímel negro en las pestañas y blush color canela sobre los pómulos.

Cuando llegó al lugar, Jenner traía en las manos una botella de su tequila 818, el cual lanzó a inicios de este año en medio de polémicas relacionadas con apropiación cultural, pero cuando dejó el local ya no la traía.

Detrás de ella salieron algunos acompañantes y su cuerpo de seguridad que la encaminó hacia su camioneta de lujo.

Su aparición en público se produce después de revelar en redes sociales que se uniría a la empresa de moda FWDR como directora creativa.

En Instagram, la celerbidad de Calabasas dio la noticia con el mensaje: “Como amante de la moda, y habiendo sido increíblemente afortunada de trabajar con algunas de las personas más brillantes en este negocio, he aprendido mucho a lo largo de los años”.

Y continuó: “Como nueva directora creativa de @fwrd, estoy muy emocionada de sorprender aún más y ayudar a seleccionar la oferta del sitio con diseñadores y marcas emergentes”.

Además de unirse a la empresa con tal puesto, Kendall trabajó en varias sesiones fotográficas y fue la imagen principal de las campañas publicitarias de los recientes lanzamientos.

En medio de sus nuevos compromisos laborales y su carrera como modelo, Kendall ha estado trabajando con su familia en el nuevo programa que seguirá al reality show Keeping Up With the Kardashians.

Según los informes, Kendall y su familia volverán a conquistar las pantallas chicas a finales de 2021 con un nuevo concepto producido por Hulu/Star.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí