El último mensaje de Fernando Solar en Instagram fue para despedir a su padre

El conductor Fernando del Solar falleció a los 49 años de edad, confirmó este jueves Sergio Sepúlveda en el programa matutino Venga la Alegría.

La noticia ha conmocionado al medio del espectáculo en México. Sobre todo porque, apenas el pasado 12 de junio, Fernando del Solar había anunciado el fallecimiento de su padre, Norberto Cacciamani.

Con un conmovedor post en su cuenta de Instagram, el exconductor de TV Azteca escribió hace dos semanas:

“Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO”, escribió.