El vestido side-boob de Khloé Kardashian con el que dejó poco a la imaginación

La socialité Khloé Kardashian fue el centro de los reflectores al desfilar por la alfombra de los Premios CFDA el lunes por la noche en la ciudad de Nueva York.

Se robó todas las miradas ataviada con un vestido metálico traslúcido y braless con el que dejó poco a la imaginación.

El vestido de corte side boob, diseñado por LaQuan Smith, se ajustó a su silueta curvilínea y dejó al descubierto su figura tonificada.

Foto: AP

Presumió su belleza con un maquillaje glamoroso, compuesto por base contouring, sombras doradas, labios nude, rubor y bronceador. Profundizó su mirada con delineador y amplias pestañas negras.

La estrella de 38 años desfiló acompañada de su hermana Kim Kardashian y del diseñador LaQuan Smith a quien dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram:

Agregó que el diseñador calmó su ansiedad cuando se puso nerviosa por usar el vestido, justo antes del evento. “¡Eres verdaderamente el más dulce y estoy agradecida de haber estado a tu lado anoche! Te mando mucho amor, Rey”, añadió.

Khloé también posó junto a su hermana Kim, quien lució un vestido plastificado.

Foto: AFP

El look de Khloé Kardashian llega poco después de que admitiera que estaba considerando hacerse una operación de senos para estar a la altura de sus esculturales hermanas.

“Realmente estoy pensando en operarme los senos”, le dijo a su madre, Kris Jenner, en un episodio de The Kardashians. “Llevo una blusa de látex con una parte superior de sostén, por lo que se ven geniales en este momento y desearía que se vieran así todo el tiempo. Sólo quiero que se vea más lleno”.

Kris Jenner intentó disuadirla: “No. Eres perfecta como eres, Khloe”.

Khloé Kardashian fue vista sumamente delgada hace tiempo e hizo una declaración sobre la lucha constante que mantiene por alejar las malas percepciones de su imagen corporal. Dijo que es insoportable la presión por ser perfecta y por cumplir con los estándares de belleza impuestos por otros.

“He tenido que escuchar comentarios como ‘Khloe es la hermana gorda’. ‘Khloe es la hermana fea’. ‘Su papá no debe ser su verdadero padre porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, escribió.

La menor de las Kardashian dijo que no pide la gracia de todo el mundo, pero sí que se le reconozca como un ser humano.

“No soy perfecta, pero les juro que todos los días trato de vivir mi vida de la manera más honesta posible, con empatía y amabilidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí”, señaló.