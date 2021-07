El vestido transparente con el Kylie Jenner elevó la temperatura en Instagram

Kylie Jenner presumió sus curvas de impacto en redes sociales, ataviada con un ajustado y revelador atuendo translúcido, ideal para una noche de fiesta.

La empresaria de 23 años publicó un par de fotografías en las que aparece en medio de un pasillo minimalista, envuelta en un maxivestido de malla negra con estampados grisáceos en varias secciones.

El vestido contó con un corte sirena, escote strapless, así como ajuste en la cintura y cadera, lo que permitió que se destacara más su vientre plano y prominentes curvas.

Combinó el look con un lujoso clutch de terciopelo con asa de cadena además de opulentas gafas de sol de pantalla negra y diseño vintage.

La joven empresaria posó para las fotos con su cabellera color chocolate peinada con raya en medio y mechones rizados; su rostro se lució definido por pesado maquillaje en tonos bronceados, labial rosado y blush color durazno.

“Buenas tardes”, escribió en francés bajo la publicación con casi 8 millones de likes obtenidos al instante.

Su publicación se produjo antes de dirigirse a redes sociales para compartir con sus seguidores que había estado trabajando en las campañas publicitarias de los nuevos lanzamientos de Kylie Cosmetics.

En sus stories escribió “Hoy tuve un largo día de rodaje. Ahora estamos en la cama, antes de las 6 pm, en pijama, con la cara lavada y listas para irnos”, escribió junto a una foto en la que aparece recostada con su hija Stormi.

Durante el rodaje que mencionó, Kylie promocionó la marca sus nuevos lanzamientos y en Instagram dio algunos adelantos.

“El nuevo @kyliecosmetics se lanzará oficialmente el 15 de julio en KylieCosmetics.com. ¡No puedo esperar a que prueben estas nuevas fórmulas”.

Según los informes, la celebridad lanzará nuevos productos hechos con fórmulas renovadas, más amables con el planeta y libres de crueldad animal.

En un comunicado compartido con People, Kylie dijo “Estoy muy orgullosa de relanzar Kylie Cosmetics con todas las fórmulas nuevas que son limpias y veganas”.

Además dijo que estaba comprometida a avanzar con su marca y los nuevos conceptos sostenibles.

“La innovación ha avanzado mucho en los últimos años. Al crear esta línea, fue muy importante para mí comprometerme a usar ingredientes limpios en todos los ámbitos, pero nunca sacrificar el rendimiento”, agregó.

A través de la cuenta oficial de la marca y en la suya propia, Kylie apareció como la imagen principal de las campañas y adelantó algunos de los productos que estará lanzando el 15 de julio en línea y en tiendas de belleza estadounidenses y del Reino Unido.

Hace unos días la celebridad llamó la atención por su entrevista en el especial de Keeping Up With the Kardashians donde habló sobre su relación con Travis Scott.

Confesó que no está pensando en el matrimonio “en este momento” a pesar de que hace poco retomó su relación con el rapero, pero tiene la ilusión de casarse “algún día”.

Mira las mejores fotos de Kylie en la galería.

