Elizabeth Hurley delinea su silueta con vestido de lentejuelas en Instagram

A los 55 años, Eizabeth Hurley tiene una de las figuras y bellezas más cuidadas del mundo del espectáculo y constantemente hace alarde de ello en redes sociales.

En esta ocasión, la celebridad recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía de sí misma ataviada con un elegante vestido de lentejuelas gris oxford que se ajustó a su trabajada silueta.

El diseño, firmado por Rebecca Vallance, contó con mangas largas, cuello circular alto y un largo midi. En la tienda online de la diseñadora, el vestido se vende por $456 dólares, cerca de $9 mil 025 pesos mexicanos, un precio bastante asequible comparado con los atuendos que la estrella hollywoodense suele utilizar.

En la foto, Elizabeth lució su belleza enmarcada por una melena color chocolate con mechones ondulados y flequillo de lado.

Su rostro se mostró con colorete rosado, párpados ahumados, largas pestañas con rímel negro, labial nude y ojos delineados para resaltar sus ojos azules.

Posó frente una pared rosa brillante con espejos circulares.

Para la foto, sostuvo un reconocimiento de Lifetime Achievement por sus labores en la lucha contra el cáncer.

Su lucha contra el cáncer se ha visto inspirada por sus antecedentes familiares ya que parientes cercanos, como su abuela, han muerto de esta enfermedad, según reveló la estrella de The Royals en una entrevista con Women’s Health.

Personalmente, adoptó un estilo de vida más saludable comiendo alimentos nutritivos durante todo el día, manteniéndose hidratada, haciendo actividades relajantes y ejercicio, además de hacer visitas periódicas al médico.

El reconocimiento de la organización de Estee Lauder Companies llega junto a la noticia del nuevo proyecto en que la actriz trabajará junto a Sheridan Smith, Lorraine Kelly y MNEK.

Se trata de la segunda temporada de RuPaul’s Drag Race UK, donde Hurley será una de las jueces especiales.

En un tweet, del programa de la BBC confirmó la segunda temporada con el nuevo panel de jueces y reveló que llegará a las pantallas inglesas el 14 de enero.

The gorgeous, iconic, Liz Hurley will be sitting on the judging panel. pic.twitter.com/6HzgDuKbmU