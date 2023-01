Elizabeth Hurley se pone bodysuit 'joya' e impacta con figura a los 57

La actriz Elizabeth Hurley demostró que mantiene una figura impresionante a los 57 años, ataviada con un ajustado catsuit repleto de pedrería brillante.

La estrella de Al Diablo con el Diablo despidió el 2022 en una fiesta en la que hizo un guiño al atuendo que usó Britney Spears para su video Toxic.

El bodysuit tenía joyas estratégicamente colocadas para resaltar su silueta. Añadió una tiara dorada en la cabeza y deslumbró con un maquillaje perfecto compuesto por base, abundante rubor y gloss en los labios. El protagonista fue su delineado de ojos smokey eyes.

Posó junto a su hijo Damian, de 20 años, sumó más de 100,000 reacciones.

Como descripción de la fotografía escribió: “Adiós agridulce al 2022, un año de recuerdos extremadamente felices y profundamente tristes. Brindo por el 2023 y esperando que los sueños de todos se hagan realidad”.

Elizabeth Hurley sufrió en 2022 la muerte de su ex prometido Shane Warne. El jugador de cricket murió de un presunto ataque al corazón a los 52 años.

Podría pensarse que Elizabeth Hurley pasa mucho tiempo en el gimnasio para mantener su silueta, pero la realidad es que la estrella de Al Diablo con el Diablo prefiere ejercitarse al aire libre e incluso con tareas diarias.

“Hago mucho ejercicio, pero al hacer jardinería... cortar el césped, usar mi motosierra para cortar un árbol, todas esas”, dijo a la revista Women’s Health. La actriz se ejercita de igual manera en verano que en invierno.

En cuanto a su dieta, Hurley consume alimentos saludables la mayor parte del tiempo y evita la comida procesada. “Me gusta la comida simple, natural y fácil. Realmente no me gusta la comida con muchos químicos o aditivos. Cuando estoy en casa en el campo, siempre trato de comer alimentos cultivados localmente. Eso se aplica a las carnes y verduras”, dijo a The Cut.