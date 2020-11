Ella es Amelia Hamlin de 19 años, la nueva novia de Scott Disick

Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian y padre de sus tres hijos, fue visto recientemente con una nueva conquista disfrutando de las playas de Malibú dejando claro que la edad no es impedimento para su amor.

El empresario de 37 años fue captado por los paparazzis en compañía de la joven actriz y modelo Amelia Hamlin de 19 años.

La nueva pareja se mostró frente a las cámaras relajada, paseando a la orilla del mar abrazados y compartiendo gestos amorosos entre sí.

Amelia lució su figura trabajada con un diminuto traje de baño de dos piezas en color blanco con flores rosas estampadas; el conjunto constó de un sostén de triángulo con lazos amarrados por el frente y un bikini de corte alto.

A su look le añadió pendientes de aro plateados, múltiples brazaletes y gafas solares rectangulares.

En tanto, Scott lució bermudas negras a juego con una camisa negra, gafas solares cuadradas y un llamativo reloj plateado.

Tras su paseo por las playas de Malibú, Disick y Hamlin fueron fotografiados en la noche dirigiéndose a una romántica cena en un exclusivo restaurante, ambos presumiendo estilo y opulencia con atuendos de temporada combinados entre sí.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos. En la fiesta de disfraces de Kendall Jenner ambas celebridades llegaron a Harriet’s Rooftop del 1 Hotel West Hollywood, California, donde también se reunieron familiares y amigos de Jenner.

¿Quién es Amelia Hamlin?

Amelia Gray Hamlin es una joven actriz, modelo e influencer de moda en redes sociales hija de la modelo Lisa Rinna y el actor Harry Hamlin.

En Instagram es toda una sensación, ya que suele compartir fotografías de su lujoso estilo de vida, viajes por el mundo, detalles de sus vacaciones, pero también comparte algunos trabajos y sesiones fotográficas que hace para marcas de moda de alto prestigio como Yves Saint Laurent, Coach, Marcelll Von Berlin, incluida Skims de Kim Kardashian.

Tan sólo en esta red social, la socialité suma más de 696 mil seguidores, muchos de ellos se mantienen a la espera de nuevas publicaciones y pendientes de los nuevos proyectos que revela.

De acuerdo con datos del portal IMDb, la joven ha participado en producciones hollywoodenses como Rachel & The TreeSchoolers, Harry Loves Lisa y Mujeres ricas de Beverly Hills.

Scott Disick y su relación con Kourtney Kardashian

Sus apariciones públicas se producen en medio de los rumores que aseguraban que Scott y Kourtney habían retomado de nueva cuenta la relación amorosa que dejaron en 2015 .

Y es que durante sus recientes vacaciones a Tahití, Kardashian de 41 y Scott de 37 se fotografiaron juntos en la playa mientras montaban bicicleta y se mostraron amigables y cariñosos en otras publicaciones hechas en Instagram.

Scott termina con Sofia Richie tras tres años de noviazgo

El empresario y estrella de Keeping Up With The Kardashians estuvo saliendo con Sofia Richie, con quien tiene una diferencia de edad de 15 años, desde 2017 hasta mayo de 2020.

Según una fuente para US Weekly, Sofia trató que funcionaran juntos, pero Scott fue quien terminó con la relación de tres años debido a los problemas de salud y comportamiento de Disick.

“Sofía realmente presionó para que las cosas funcionaran entre ellos después de que inicialmente se separaron, pero Scott lo canceló oficialmente recientemente y ya no están hablando”, reveló la fuente.

