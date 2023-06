Entre las miles de historias relacionadas con el Titanic, han existido desde su naufragio, y las que se han ido sumando en los últimos años, destaca la historia de amor entre el cineasta James Cameron y su esposa Suzy Amis Cameron.

La pareja se conoció en el set de grabación de Titanic, donde él era el director y productor y ella había obtenido el papel de la nieta de Rose, el personaje principal en su versión adulta.

Suzy Amis conquistó el corazón del director con su papel de Lizzy Calvert en el filme, tres años después la pareja se casó y le dieron la bienvenida a sus tres hijas: Claire, Quinn y Elizabeth Rose.

Antes de casarse con Amis, Cameron tuvo cuatro breves matrimonios que terminaron en divrocio, mientras ella tenía un divorcio.

En una entrevista que le dio Cameron a The Guardian , éste habló sobre su esposa y su personalidad arrasadora con la que lo conquistó en las grabaciones de la película ganadora del Oscar: “Sentirse atraído por mujeres fuertes e independientes tiene la desventaja de que son mujeres fuertes e independientes, inherentemente no te necesitan. Afortunadamente, ahora estoy casado con una mujer fuerte e independiente que cree que me necesita”.

¿Quién es Suzy Amis?

Si no lo recuerdas, Suzy apareció al inicio de Titanic como nieta de la versión anciana de Rose; Lizzy la llevó hasta el buque de investigación que estaba en medio de una expedición para encontrar los restos del naufragio.

También apareció al final del filme cuando Rose se deshace de la famosa joya del corazón del mar que los investigadores habían estado buscando por décadas.

Antes de aceptar el papel de Lizzy Calvert, Amis fue una modelo profesional en Nueva York y París entre la década de los 60 y 80, después tuvo la oportunidad de debutar como actriz en la serie Miami Vice y después en la pantalla grande con la película Fandango. Fue en 1983 que tuvo su primer protagónico en La balada del pequeño Jo.

Después de protagonizar Titanic y de casarse con Cameron, Suzy se retiró de la actuación para ser madre a tiempo completo y colaborar con James Cameron en varias iniciativas ambientales y educativas, así como producciones de documentales como James Cameron: Voyage to the Bottom, of the Earth.

Además de pasar su tiempo como esposa y madre, así como colaboradora de James, Amis trabaja en movimientos ambientalistas, también es autora del libro The OMD Plan, que habla de los estilos de vida veganos; y produjo documentales como The Game Changers, que aborda las historias de atletas veganos; e hizo el documental Milked, que expone en encubrimiento de la industria láctea en Nueva Zelanda.

Su labor no queda allí, es miembro de juntas directivas de organizaciones ambientalistas como Live Kindly, es cofundadora de las empresas Vardient Foods, Cameron Family Farms, Food Forest Organics y Plant Power Task Force, enfocadas en la alimentación basada en plantas y la sustentabilidad.