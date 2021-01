Ella es Paige Niemann, la doble idéntica de Ariana Grande

La probabilidad de encontrar a nuestro doble en algún lugar en el mundo es baja, pero con el uso de las redes sociales, las posibilidades pueden aumentar considerablemente, aún más para personas que son figuras públicas y conocidas a nivel mundial.

Entre los casos virales de celebridades que han encontrado a su doble, se encuentra Ariana Grande que se vio a sí misma en una cuenta de TikTok, pero con otro nombre y edad.

Se trata de Paige Niemann, una joven de 15 años que ha ganado popularidad en dicha red social por su impresionante parecido con la cantante y la forma en que la imita.

De acuerdo con publicaciones de Niemann, las comparaciones entre ella y Grande surgieron en su escuela cuando tenía 10 años, y al ver que sí había similitudes físicas, comenzó a trabajar en su imagen para sacarle provecho.

Durante casi cinco años aprendió a maquillarse y peinarse como Ariana, así como trucos para posar frente a la cámara; adoptó el estilo de vestimenta y copió los gestos más comunes de la intérprete.

Como era de esperarse, la joven de origen californiano comenzó a atraer la atención de los internautas a nivel mundial hasta el punto de confundirlos y hacerles creer que era la verdadera Ariana Grande, primero con selfies después con videos de Musicaly y finalmente en TikTok, donde suma más de 8.5 millones de seguidores.

En esta plataforma suele compartir fotos y videos caracterizada exactamente como Ariana, incluso hace videos cantando, siguiendo las pistas de los más grandes éxitos de la cantante.

Tarda aproximadamente una hora en adquirir la característica ponytail de Ariana y el maquillaje idéntico.

En una entrevista que dio a Teen Vogue, Paige dijo que su parecido y talento con el maquillaje la han llevado a trabajar en colaboración con un gerente de talentos para forjar una carrera en el canto y la actuación.

Ariana la vio por primera vez en Twitter a través de la recreación de un video de su personaje Cat de Victorius y quedó impactada, incluso le dirigió un mensaje.

“Me pregunto por qué la voz y el diálogo de Cat. Estoy segura de que ella es la más dulce de verdad, pero definitivamente es extraño ver a la gente mezclar los dos mundos”.

i just wonder whyyyy the cat voice / dialogue. am sure she is the sweetest sweet sweetheart forreal !! but it’s definitley bizarre seeing people blend the two worlds lmao. — Ariana Grande (@ArianaGrande) November 24, 2019

Poco después, Paige reaccionó al tweet de Ariana y le dijo a Teen Vogue “Estaba tan sorprendida de que ella se fijara en mí. Yo estaba temblando. estaba, como, muy feliz”.

Pero a la imitadora no le duró demasiado el reconocimiento de Ariana. En abril del 2020 la cantante calificó como “degradante” las prácticas que hacían sus dobles en redes sociales para ganar fama a costa de las verdaderas celebridades.

A lo que Paige contestó en un live que estaba acostumbrada a que Ariana “le hiciera sombra” y que sólo estaba en la red para entretener a la gente porque en la vida real no se caracterizaba como la cantante y ni siquiera era su fan como al inicio.

Ariana Tiktok look-alike says on live that she’s “used to #arianagrande shading her” and that she’s “not a fan of Ariana anymore”pic.twitter.com/sVgLWP3KbM — tiktokroom (@tiktokroom_) April 23, 2020

¿Quién es quién?

Aquí una comparación de Niemann y Grande:

Idénticas, ¿no?

Dobles de Ariana Grande

Paige Niemann no es la única doble de Ariana famosa en internet. Una influencer de moda normalmente es confundida con la cantante de Thinkin’ about you en Instagram, cuando publica fotografías de sus outfits y de su glamuroso estilo de vida.

Se trata de Jami Alix, una blogger y actriz de 26 años que reside en California. Desde que inició su multifacética carrera ha ganado popularidad como la doble de Grande, incluso participó en el programa Coop & Cami de Disney Channel como imitadora de Grande y en YouTube es toda una estrella dedicada a dar tips de maquillaje, belleza y moda, principalmente.

Aquí sus fotos:

