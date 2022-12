Ella es Sira Martínez, hija del director técnico de España y novia del Ferrán Torres

España se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial de Qatar 2022 debido a su desempeño y popularidad individual de sus jugadores estrella por su talento, pero también por su vida personal.

Ferrán Torres es uno de esos jugadores, goleadores en la Copa por cierto, que han dado de qué hablar por la relación pública que sostiene con Sira Martínez Cullell, hija de Luis Enrique, director técnico de la selección española.

Durante su debut contra Costa Rica, en el que España goleó 7 a 0, Torres le hizo una declaración de amor a nivel internacional al dedicarle sus dos goles y formando su inicial con las dos manos.

Más tarde, Ferrán compartió fotografías del partido y del romántico momento que le dedicó a su novia que estaba apoyándolo desde las gradas.

Sira y Ferrán llevan más de un año de relación. En redes sociales son bastante abiertos con sus publicaciones románticas y ambos se apoyan en sus respectivos proyectos y trabajos. él suele acompañarla durante las competiciones de hípica y ella está en primera fila de los estadios.

¿Quién es Sira Martínez?

Es la hija mayor del DT Luis Enrique, de 22 años. Al igual que su novio y su familia, Sira está enfocada a los deportes, con una pasión especial por la hípica, un deporte a caballo, en la que es toda una competidora campeona.

Cuando murió su hermana menor, Xana Martínez a causa de cáncer de huesos, los caballos fueron el refugio de Sira.

En una entrevista con Vanity Fair reveló que sus caballos fueron un refugio ante la pérdida de Xana y de la tristeza que experimentó por meses.

“Es mi refugio. Cuando estoy triste, me subo y me olvido de todo. Me concentro y es como si fuésemos uno”, dijo.

Agregó que, tras la muerte de su hermana, decidió vivir la vida a su manera y haciendo lo que le gusta, como montar a caballo y competir. Si bien estudió administración y dirección de empresas en la Universidad Oberta de Catalunya, la joven apunta a dedicarse sólo a la hípica y a la crianza de caballos en su rancho de Bélgica.

“Lo que he vivido con mi hermana me ha hecho ver la vida de otra manera. Antes me agobiaba ante el mínimo problema. Ahora me paro a pensar que hay que vivir y disfrutar de cada momento”, dijo.

“Voy a vivir la vida. Por mí y por mi hermana”, y agregó sobre su futuro: “De mayor me veo en mi finca, compitiendo y criando caballos”.

Su pasión por los caballos surgió cuando tenía cinco años y visitó la ciudad originaria de su padre, Gijón. Fue hasta los 13 años que sus padres le regalaron su primer pony. A partir de este momento comenzó a conocerlos y a aprender sobre la hípica.