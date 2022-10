Emily Ratajkowski posa con el bikini 'animal print' más pequeño de la temporada

La modelo Emily Ratajkowski elevó la temperatura de Instagram al modelar su bikini animal print más pequeño, perteneciente a su última colección de Inamorata Woman.

La estrella subió a su perfil un video donde posa para las cámaras y deja a la vista su piel bronceada. Dejó suelta su cabellera larga y usó flequillo recto.

Presumió su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base, polvo compacto, abundante bronceador y labial nude. Profundizó su mirada con delineador negro y sombras aperladas.

Emily Ratajkowski se divorció hace unos meses de Sebastian Bear-McClard, con quien comparte un hijo, y confundió a sus seguidores de TikTok al insinuar que podría ser bisexual.

La musa de Versace respondió a un TikTok que indicaba que todos los que se identifican como bisexuales tenían un sofá verde de terciopelo. De inmediato, mostró el mueble que está en su casa. Desató decenas de comentarios de comentarios de mujeres y hombres que celebraron el video. Aunque ella no confirmó nada verbalmente.

El video de Emily Ratajkowski sale a luz en el marco del Día Nacional de la Salida del Armario que se celebra el 11 de octubre.

Emily Ratajkowski comes out as bisexual in a new Tik Tok, in response to Shay Mitchell’s coming out video!pic.twitter.com/hAQDfy65lm