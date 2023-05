Emily Ratajkowski robó suspiros durante una paseo por calles de Nueva York debido a su coqueto y pequeño atuendo casual.

La modelo fue captada por los paparazzis haciendo alarde de su silueta irreal e inigualable belleza ataviada con un little black dress satinado, que se ajustó a su pequeña cintura y acentuó sus atributos.

Tomó las aceras de la ciudad como su pasarela, luciendo un minivestido negro son mangas y de cuello circular, a juego con un par de tenis blancos casuales, un bolso rojizo y gafas solares rectangulares de Versace. .

Sumó un par de pendientes circulares y discretos anillos, manteniendo sencillo, pero glamuroso el look.

Emily Ratajkowski usa en Nueva York EL 'little black dress' ideal para primavera. Foto: The Grosby Group

Llevó su cabello peinado con raya en medio, flequillo por arriba de los ojos y mechones completamente lacios sobre sus hombros; su rostro se lució con una capa de maquillaje bronceada, uniforme al resto de su piel, además de labial nude y blush color canela sobre los pómulos.

La modelo, de 31 años, sonrió amable hacia los fotógrafos que la esperaban afuera de su departamento en West Village y que la siguieron hacia su auto, incluso posó antes de irse.

Iba sola, pero al parecer estaba contactando a alguien por el celular que no dejó en ningún momento y observaba con atención.

Emily Ratajkowski desea encontrar el amor en una mujer: "me encantaría"

Sus recientes apariciones en público y redes sociales, incluida su asistencia a la Fórmula 1 de Miami , suceden a la par de sus nuevas declaraciones acerca de que quiere que su siguiente relación amorosa sea con una mujer.

En una entrevista con HommeGirls , la musa de Versace dijo que le encantaría y esperaba el “momento adecuado” para salir con una mujer, después de haberse declarado bisexual el año pasado y después de sus múltiples romances pasajeros con varias celebridades masculinas.

“Siempre he sido alguien que se siente más atraída por la vibración que por los detalles físicos, por lo que a veces me golpea al azar y digo: ‘¡Vaya, me atrae esta persona!’”.

En la misma charla dijo que su viaje a Tokio, donde se encontró y besó apasionadamente con Harry Styles, fue un viaje impulsivo que decidió hacer de último minuto con sus amigos y su hijo Sylvester Apollo, que comparte con su exesposo Sebastian Bear-McClard.

“Volé a Tokio con mis dos mejores amigos y mi hijo de dos años”, dijo.

Su viaje y encuentro con el ex cantante de One Direction causó revuelo en internet después de que se viralizaran las fotos de su beso en internet, incluso Olivia Wilde rompió su relación de amigas y al parecer la llamó “traidora”.