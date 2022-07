Encuentro de Keanu Reeves con pequeño fan en aeropuerto se hace viral en redes

Keanu Reeves es uno de los actores más reconocidos y exitosos de Hollywood y uno de los más amados por sus fanáticos alrededor del mundo.

Recientemente se hizo viral en redes sociales por haberse acercado a un pequeño fan en un vuelo internacional de Londres a Nueva York durante las celebraciones del 4 de julio.

El acercamiento con el pequeño niño conmovió a sus fanáticos debido a que dedicó varios minutos de su ocupado tiempo para responder preguntas “rápidas” que le hizo.

De acuerdo con fotografías tomadas y compartidas por el productor de televisión Andrew Kimmel, el joven se acercó al actor mientras recogía su equipaje documentado en un aeropuerto de Nueva York no especificado.

“Keanu Reeves estaba en mi vuelo de Londres a Nueva York hoy. Un niño pidió un autógrafo en el equipaje y luego comenzó a hacerle una serie de preguntas rápidas. Keanu respondió felizmente a cada una de ellas”, dijo el testigo.

El menor le preguntó a la estrella de Matrix la razón por la que había viajado a Londres, a lo que él amablemente le contestó que había grabado un documental y había asistido al Gran Prix de Londres.

Posteriormente le preguntó si vivía en Nueva York, a lo que Reeves le contestó que no, que su residencia se encontraba en Los Ángeles, pero se iba a quedar en la Gran Manzana por al menos cinco días para ver el espectáculo de Broadway American Buffalo! Mamet!.

Al notar que al niño se le agotaban las preguntas, Keanu comenzó a interrogarlo de igual manera preguntándole la razón por la que había estado en Europa, los destinos que visitó en París y cuál de todos fue su favorito.

Reeves enterneció a Kimmel, además del niño y otros testigos que se encontraban escuchando la animada plática mientras recogían sus pertenencias.

“El hombre no podría haber sido más amable, especialmente después de un vuelo internacional”, escribió Andrew en un hilo de Twitter.

“Pensé en compartir esto porque el tipo es un acto de clase y pequeños momentos como este pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas. ¡Necesitamos más Keanus!”, agregó.

Kid: Why were you in London?



KR: Filming a documentary.



Kid: I saw online you were at the Grand Prix (pronouncing the x)



KR: Yes, the Grand Prix (in a French accent, without correcting him). F1! Race cars!



Kid: Do you drive?



KR: Not F1, but I like riding motorcycles.