Entrenamiento y hábitos fitness de Henry Cavill, el ‘segundo hombre más guapo del mundo’

Henry Cavill fue desplazado de su trono como el hombre más guapo del mundo por el rapero de BTS Kim Nam Joon, según la nueva encuesta del sitio TC.

Cuando nos referimos al actor británico, es normal pensar en él como el hombre más guapo del mundo (incluso hasta los hombres heterosexuales caen rendidos a su belleza), pero también como uno de los actores con mejor condición física y cuerpo musculoso.

Por algo es considerado por muchos como el mejor Superman de la historia en cuanto a físico, la actuación la pueden criticar los expertos en cine.

Asimismo, se ha ganado el corazón de millones de fanáticos por sus encantadores papeles en The Tudors, The Witcher, El hombre de acero y Misión Imposible: Repercusión que claramente mostraron a Henry con un físico trabajado y cuidado.

Pero… ¿Cómo Henry Cavill cuida su salud y cuerpo?

A sus 39 años sabe cuidarse y adaptarse para sus interpretaciones de acción. Se mantiene activo haciendo carreras extensas y de alta resistencia.

¿Qué ejercicio hace Henry Cavill?

Es común que en sus redes sociales comparta detalles de sus carreras al aire libre, en medio de la naturaleza y acompañado de su Akita, llamado Kal.

De hecho, es embajador del Desafío Durrell, una carrera atlética que apoya la causa Durrell Wildlife Conservation Trust enfocada en salvar especies animales de todo el mundo, principalmente de las que están en peligro de extinción.

En una entrevista con Men’s Health UK, el actor dijo que trabaja en sus músculos cincelados y en su salud general con judo y ejercicios de cardio, en especial sobre la cinta o saliendo a correr.

“De todas las cosas que he hecho en el pasado, creo que el cardio en ayunas me funciona mejor para mí”.

Asimismo es fan de los ejercicios de fuerza. También en Instagram ha compartido fotos y videos dentro del gimnasio cargando pesas de varios kilos.

"He pasado por picos y valles en mi físico, dependiendo de lo duro que ha sido el trabajo, cuánto trabajo físico he puesto en él y tener tiempo libre después y no tener acceso a las mismas instalaciones para entrenar”, dijo Cavill con relación al uso del gimnasio todos los días.

"Una de las cosas más importantes ahora es que estoy invirtiendo para asegurarme de tener esas instalaciones siempre disponibles para mí".

Normalmente sus esfuerzos de entrenamiento dependen de los que “está tratando de conseguir”.

"Y en qué nivel estoy con mi cuerpo y también cuánto tiempo tengo. Cuanto más profundice en un trabajo, si es un trabajo duro, requiere mucho tiempo y es agotador, le pediré a mi entrenador que programe las cosas de manera diferente. Estaría entrenando cuatro veces a la semana en lugar de seis y, en el cuarto día, un entrenamiento realmente simple para brazos y hombros... No voy a salir del gimnasio y pensar 'Necesito una siesta de inmediato'".

¿Cuál es la dieta de Henry Cavill?

El actor, que ha dicho que se encuentra en el mejor momento de su vida, también prioriza en una alimentación saludable, rica en proteínas y bocadillos “correctos” que no lo hacen sentir a dieta.

Algunos de los elementos principales en sus comidas diarias son huevos, carne, guarniciones sencillas, pero sanas, batidos de proteína con avena y agua de romero.

Para los almuerzos normalmente come pollo asado o al curry con arroz, manzanas, y papas.

En la comida se consiente con bisteces de bisonte, pasta o arroz integral y un batido de proteínas para la cena. Durante la charla con la revista dijo que la comida suele ser la misma todos los días y a veces el almuerzo es lo mismo que la comida.

"La comida tres es otras tres horas más tarde y será lo mismo, pero con arroz integral. Luego, la comida cuatro será, creo que unas cuatro onzas de carne de res con camote. Me gustan las batatas fritas porque no soy un gran fanático de las batatas... entonces es el batido [de proteínas] antes de acostarse”.