¿Estrella en declive? Preocupa salud mental y comportamientos de Cara Delevingne

La familia de la supermodelo Cara Delevingne está preparando “intervenciones” para ayudarla luego de que despertara preocupaciones por su estado de salud mental y comportamientos erráticos.

Recientemente salieron a la luz varias fotografías de Cara en las que se lució desaliñada y fuera de sí en el aeropuerto de Van Nuys de Los Ángeles donde, según se reportó, esperaba abordar un vuelo privado en el avión de Jay-Z.

En redes sociales dichas fotografías, y otras más tomadas mientras fumaba una pipa en la calle, despertaron la preocupación de sus fanáticos en redes sociales y la de su familia.

Un amigo cercano le dijo a The Sun: “Todos estamos increíblemente preocupados. La situación se ha ido acumulando durante algunas semanas y la familia de Cara está involucrada”.

Y agregó: “Se habla de organizar algún tipo de intervención y asegurarse de que Cara reciba la ayuda que pueda necesitar. Ha estado quemando la vela en ambos extremos últimamente, y claramente está pasando factura”.

La modelo llamó la atención luego de ser vista esperando un vuelo en Los Ángeles tras asistir al festival Burning Man en el desierto de California donde no comió nada ni se bañó.

“Acababa de pasar días en el desierto, sin comer y se veía desaliñada porque aún no había tenido tiempo de lavarse”, reveló una fuente a medios estadounidenses.

Fue fotografiada nerviosa y totalmente descontrolada sin haberse bañado por días, sin comer y al parecer con efectos de alguna sustancia.

Otra fuente le dijo al Daily Mail que no tenía control sobre sus acciones mientras esperaba el vuelo, y que se le vio hablando por teléfono desesperada, a veces agachándose suelta del cuerpo y después con tanta energía que no podía mantenerse quieta.

La promesa del modelaje, de 30 años, llegó al aeropuerto con su asistente y su perro Alfi. Cara vistió un conjunto casual desaliñado con camisa de Britney Spears y joggers negros con franjas de los colores del movimiento rastafari y sin zapatos.

Por su parte, se dejó ver con el cabello sin cepillar, moretones en el cuerpo, signos de psoriasis agravados y marcadas ojeras.

Supuestamente llegó dos horas tarde al vuelo y debido a su condición errática no se le permitió volar. Los asistentes bajaron su equipaje del jet privado de Jay-Z y más tarde se retiró del aeropuerto en una camioneta negra.

Anteriormente, Cara llamó la atención por su condición médica y mental cuando se presentó en el programa de Jimmy Fallon temblorosa y cuando se le vio balbucear palabras incomprensibles en el programa Live With Kelly and Ryan.

Is Cara Delevingne in crisis? Pulling on a pipe while sitting in her car, looks ashen, with sunken cheeks and dark rings circling her eyes. That glow which propelled her to a huge fortune and global fame has faded and changed into shorts that showcased the bruises on her legs. pic.twitter.com/UAUHXGKPwF