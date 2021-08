Estudio identifica los beneficios de tomar tres tazas de café al día

El consumo de tres tazas de café al día tiene grandes beneficios para el organismo, según identificó un estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología.

La investigación realizada por expertos europeos analizó los efectos de la ingesta regular de esta bebida con los accidentes cardiacos, cerebrovasculares y muerte.

El estudio se llevó a cabo con 468 mil 629 mil personas en Reino Unido sin signos de enfermedad cardiaca, con una edad promedio de 56 años y un 55.8 por ciento de mujeres. Los participantes fueron divididos por su ingesta habitual: ninguna, de media a tres tazas y más de tres al día.

Los investigadores detectaron que ingerir café diariamente es seguro y no se asocia con problemas cardiovasculares ni muerte.

“El consumo de media a tres tazas de café al día se asoció de forma independiente con menor riesgo de accidentes cerebrovasculares, muertes por enfermedad cardiovascular y muerte por cualquier causa”, indicó la Sociedad Europea de Cardiología.

Al comparar los diferentes consumos, las personas que ingieren café de leve a moderado tienen un 12 por ciento menos de riesgo de morir por cualquier causa.

Los consumidores de media a tres tazas de esta bebida también presentaron 17 por ciento menor riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y 21 por ciento de menor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular.

La investigadora Judit Simon, autora del estudio y experta de la Universidad Semmelweis, reveló los resultados de los estudios realizados a la muestra. “En comparación con los participantes que no tomaban café con regularidad, los consumidores diarios tenían corazones de tamaño más saludable y mejor funcionamiento", indicó.

Los especialistas analizaron a los participantes durante aproximadamente 11 años, tomando en cuenta factores como edad, sexo, peso, altura, actividad física, nivel socioeconómico, consumo de alcohol, tabaquismo y enfermedades como presión arterial alta, diabetes y altos niveles de colesterol.

La experta Simon precisó que se requieren más estudios sobre los beneficios del consumo de café.

La Clínica Mayo también señala que ingerir café también puede ofrecer protección contra la diabetes tipo dos, la enfermedad de Parkinson, padecimientos del hígado y ataques cardiacos.

