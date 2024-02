Después de que se revelaran varias acusaciones de abuso sexual, acoso y ambiente tóxico en los sets de Nickelodeon por parte del productor Dan Schneider, varios actores se unieron para participar en un nuevo documental que investiga y analiza dichas polémicas.

El canal de televisión Investigation Discovery (ID) lanzó un avance del documental Quiet on Set en el que se habla de las acusaciones contra el productor Dan Schneider sobre abuso sexual a actores menores de edad durante la edad dorada de Nickelodeon, tiempo en el que salieron series de comedia como Drake & Josh, iCarly, Victorious y Zoey 101.

De acuerdo con los informes, el documental se dividirá en cuatro partes una vez que se estrene sólo por el canal; explora las acusaciones, así como el despido de Schneider en 2018 tras 25 años de trabajo en la empresa tras una investigación sobre comportamiento tóxico con sus compañeros de trabajo en el set.

“Quiet on Set abre el telón de un imperio, construido por el creador Dan Schneider, que tenía un control innegable sobre la cultura popular. Series como All That, y The Amanda Show, fueron consumidas obsesivamente por los niños de todo el país y definieron la comedia durante una generación”, apuntó el canal en un comunicado de prensa.

Y añadió:”Pero detrás de la presencia optimista en pantalla en estos programas con chistes cuestionables y sketches exagerados, Quiet on Set revela un ambiente insidioso, plagado de acusaciones de abuso, sexismo, racismo y dinámicas con sus estrellas y su equipo de menores de edad”.

The Hollywood Reporter obtuvo fragmentos de las entrevistas mostradas en el documental, por lo que informó que varios ex empleados afirmaron que “trabajar para Dan era como estar en una relación abusiva” y que debido a los maltratos del productor, estos perdieron la confianza entre sí y se sentían dentro de un ambiente tóxico.

Asimismo, el medio especializado en cine y televisión dijo que el documental explora muy a fondo las acusaciones de abuso y acoso dentro de cada producción y exhibe a Schneider por sus comportamientos inapropiados que fueron más allá de las acusaciones que hizo Jennette McCurdy de iCarly o Alexa Nikolas de Zoey 101.

La docuserie, hecha por Mary Robertson y Emma Schwartz entrevistó a miembros de los elencos y personal de producción de programas como iCarly, Sam & Cat, Victorious, All That y The Amanda Show.

En el comunicado, ID dijo que algunas escritoras y guionistas “exponen acusaciones de un ambiente tóxico y sexista”, mientras la actriz retirada Alexa Nicolas “ofrece información sobre cómo era ser parte de Zoey 101” y de los abusos que sufrieron los actores infantiles.

“Narran un patrón de comportamiento grosero, abusivo y manipulador que se desarrolló a lo largo de la década, así como historias exclusivas sobre depredadores infantiles en el set”, se lee en el comunicado.

Quiet on Set se transmitirá los días 17 y 18 de marzo por ID en un horario de 9 a 11 pm.