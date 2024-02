Chantel Jeffries , exnovia de Justin Bieber, encendió las redes sociales tras compartir algunos detalles de su reciente visita a las playas de Tulum, en el sureste de México.

Y es que, la celebridad de la música electrónica y modelo compartió en Instagram un carrete de fotos para las que posó ataviada con un diminuto traje de baño blanco aperlado de dos piezas.

Usó un sostén push up con diseño de concha de mar, con finos tirantes y espalda descubierta; añadió un bikini de corte bajo atado por los costados.

Hizo alarde de su belleza con maquillaje en tonos naturales, su cabello tomó protagonismo al lucir peinado en trenzas africanas bajo un estilo húmedo.

Chantel posó en un yate de lujo con el paisaje marítimo de fondo."Ahora mismo y en cubierta" , escribió bajo la publicación de Instagram.

En sus stories compartió un video de sí misma ejercitándose en un gimnasio al aire libre cerca de la playa, popular entre las celebridades y ricos que lo visitan, llamado Tulum Jungle Gym.

Antes de viajar a México, Chantel se presentó en Las Vegas con su música en medio de las celebraciones del Super Bowl LVIII. Al parecer los organizadores de la NFL la incluyeron en las fiestas previas y posteriores que se ofrecieron a los asistentes. En redes sociales compartió algunos detalles.

En una reciente charla que tuvo con el Daily Mail, la modelo de redes sociales y DJ profesional dio detalles sobre su rutina fitness y secretos de belleza que la hacen ver joven y radiante en cualquier momento.

Ella dijo: “Hay cosas que no como y se ha convertido en un estilo de vida bastante sano”, agregó que ella no hace dieta ni se restringe con mínimas porciones.

“Tengo problemas con muchos alimentos diferentes y cuando los como no me siento muy bien, así que trato de seguir exactamente lo que se supone debo comer para no sentirme mal y luego simplemente me quedo en forma porque todo está bastante sano”.

El azúcar, los lácteos y el gluten es lo único que mantiene fuera de sus hábitos alimenticios. “Intento alejarme del azúcar tanto como sea posible. No como lácteos ni gluten porque soy alérgica, así que sólo pienso en las vacaciones, estar activa y salir a caminar y cosas así”

Además de sus hábitos sanos y actividad ejercicio, Jeffries, de 31 años, ha dicho que su trabajado como modelo y DJ la mantienen ocupada, obligándola a seguir su rutina fitness y de alimentación al pie de la letra.