Fortuna y otros datos que quizá no sabías sobre Kamala Harris

Kamala Harris marcó historia este miércoles al convertirse en la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos.

La demócrata hija de migrantes ha pasado las últimas décadas en cargos públicos, consolidando una exitosa carrera política. Fue la primera mujer fiscal general de California y la primera senadora con raíces indias en el Congreso. Sin embargo, quizá hay algunos datos aún no tan conocidos de su vida.

1. Nació el 20 de octubre de 1964 en Oakland, California. Su nombre completo es Kamala Devi Harris.

2. Es hija de Donald Harris, un economista de Jamaica, y Shyamala Gopalan, una investigadora médica de la India. Sus padres se conocieron mientras estudiaban en la Universidad de California en Berkeley.

Her relationship with her mother is the reason I was always a VP-E Kamala Harris supporter. Her reverence to her mother. Everything else was secondary to me. Her mom was her rock, as Mine was. pic.twitter.com/G3CRZijbdd — sassenach @omwill3) January 18, 2021

3. Estudió en la Universidad de Howard, situada en Washington D.C., donde se especializó en ciencias políticas y economía. Luego ingresó a la escuela de leyes de la Universidad de California.

4. Siempre empieza su día a las 6 de la mañana, hace ejercicio durante media hora en la elíptica y luego come un plato de cereal con leche de almendras.

5. Los libros favoritos de Kamala Harris son Native Son, de Richard Wright, The Joy Luck Club, de Amy Tan y The Kite Runner de Khaled Hosseini.

6. Su calzado de viaje favorito son los tenis Converse Chuck Taylor.

Tomorrow on #CBSSunday



Vice President-Elect @KamalaHarris and her husband, @DouglasEmhoff, sit down with Jane Pauley and open up about their relationship and the story behind those @Converse sneakers https://t.co/Ok50jH6hkn pic.twitter.com/gtZ27cJ2AM — CBS Sunday Morning (@CBSSunday) January 16, 2021

7. Kamala Harris tiene una fortuna neta de 6 millones de dólares, de acuerdo con la revista Forbes. Además, la exsenadora y su esposo tienen casas Washington DC, Los Ángeles y San Francisco, con un valor de 5.8 millones de dólares.

8. Antes de casarse, Harris reportaba ganancias de 129 mil dólares, pero luego de contraer matrimonio, sus ganancias conjuntas fueron de 1.3 millones dólares. Las principales ganancias que la vicepresidenta tiene provienen de la elaboración de libros y su salario como funcionaria.

9. Como fiscal de distrito en San Francisco, una de sus decisiones menos populares fue no pedir la pena de muerte contra un hombre que mató a un policía. Sin embargo, cuando fue fiscal de California no apoyó dos inicativas para prohibir la pena de muerte.

10. En esa época también se le recriminó a Harris que no había lo suficiente para combatir el abuso policía, ya que no investigó el caso de policías que habían disparado contra dos hombres afroamericanos en 2014 y 2015.

11. Es amiga cercana del expresidente Barack Obama y fue una de las primeras figuras destacadas en apoyar su candidatura presidencial en 2008.

I'm looking forward to catching up with @KamalaHarris and folks around the country at our grassroots fundraiser tomorrow to talk about what's at stake in this election. You still have time to join us! I hope to see you there: https://t.co/SEmQcX6u3z pic.twitter.com/4JhaHTj1Ox — Barack Obama (@BarackObama) October 1, 2020

12. En 2014 se casó con Doug Emhoff, un abogado corporativo, quien tiene dos hijas de un matrimonio anterior.

13. La demócrata obtuvo la atención del país durante las audiencias para investigar la intervención rusa en las elecciones. Luego de un intenso interrogatorio de tres minutos contra Jeff Sessions, el ex fiscal general, abrumado, le dijo a Kamala que lo ponía nervioso.

