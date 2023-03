Casi medio año después de hacer oficial su divorcio, Gisele Bündchen habló sin reserva sobre su separación de Tom Brady y las verdaderas razones que los orillaron a tomar la decisión tras casi 13 años de relación.

Y no, al parecer no fue culpa del futbol y de la negación de Tom de abandonar su carrera, o al menos no por completo.

De acuerdo con una nueva y exclusiva entrevista que le dio a Vanity Fair , la supermodelo describió su divorcio como “la muerte de su sueño” y al mismo tiempo “un renacimiento”, en especial porque cada quien quería cosas diferentes para sus respectivas vidas y sólo estando separados podían cumplir con sus metas y deseos.

Agregó que su separación no significa que lo haya dejado de amar, de hecho mantiene ese sentimiento vigente hacia el padre de sus hijos aunque ya no están juntos.

“A veces crecen juntos, a veces te separas. Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que sólo queríamos cosas diferentes y ahora tenemos que tomar una decisión”, dijo.

“Eso no significa que no ames a la persona. Simplemente significa que, para que seas auténtico y realmente vivas la vida que quieres vivir, tienes que tener a alguien que pueda encontrarte el medio, ¿verdad? Es un baile, es un equilibrio”, agregó.

Desde que oficializaron su divorcio, Gisele ha retomado su carrera dentro del modelaje después de la pausa que le dio para cuidar a sus hijos y acompañar a Brady a donde fuera; dejó Nueva York para mudarse con frecuencia a Boston y Tampa, donde él jugó con los Patriots y los Buccaneers, respectivamente.

Gisele alcanzó la fama a temprana edad, hace más de dos décadas, y rápidamente se convirtió en la modelo mejor pagada de la industria durante varios años y ahora apuesta por repetir ese hito.

En la charla, Gisele calificó las especulaciones sobre las razones de su separación como “hirientes” y negó que ella haya presionado a Tom para dejar la NFL para su propio beneficio.

“Siempre lo he animado y continuaría siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créeme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero, de verdad, desde el fondo de mi corazón”.

Estas declaraciones de la supermodelo vienen después de decirle a Elle Magazine en septiembre de 2022 que “le gustaría que Tom estuviera más presente” en el cuidado de su familia y como esposo. En esa charla afirmó que retomaría su carrera luego de “hacer su parte” como madre y esposa. “Hice mi parte, que es estar allí. Me enfoqué en apoyarlo a él y a sus sueños".

“Tengo una lista enorme de cosas que tengo que hacer, que quiero hacer. A los 42, me siento más conectada con mi propósito”.

El año pasado surgieron afirmaciones de fuentes cercanas a la pareja que señalaban que ambos tenían “peleas acaloradas” por la decisión de Tom Brady de no retirarse de la NFL a pesar de las constantes peticiones de Gisele de enfocarse en sus hijos en lugar de prestar toda su atención y energía al futbol americano.

“Habían acordado que se retiraría para centrarse en la familia, luego él cambió de opinión”, dijo una fuente a Page Six. “Gisele siempre ha sido la que está con los niños”.

Después de confirmar su separación, se reveló que Bündchen fue quien solicitó el divorcio y Brady la aceptó sin llevar la contraria.