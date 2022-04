Gal Gadot deslumbra al posar sin ropa en fotografía a blanco y negro

La actriz Gal Gadot disfrutó de unos días de descanso y publicó el mensaje: “Un día para estar en cama” acompañado de una fotografía a blanco y negró que desató 1.5 millones de reacciones.

La protagonista de Wonder Woman 1984 posó recostada sobre un sillón sin usar ropa. Únicamente llevó su anillo de compromiso y miró fijamente a la cámara.

Gal Gadot usó muy poco maquillaje para dar una apariencia natural a su rostro. Dejó suelta su cabellera.

La actriz israelí es una de las estrellas hollywoodenses más queridas y se ha catapultado a la cima del éxito al mismo tiempo que lleva una vida familiar con sus tres hijas y su esposo Jaron Varsano.

En entrevista con la revista InStyle, dijo que lo más “rudo” que ha hecho es grabar una película estando embarazada y criando a un bebé. “Cuando estás en el set, eres como una cometa. Puedes volar tan alto e intentar atrapar el aire. Luego vuelves a casa para hacer tu trabajo como madre. No se trata de mí, es, ‘OK, ahora necesito bañar a Maya, alimentar a Alma, acostar a Daniella’. Eso es lo rudo que hago: hacer malabarismos entre mi vida familiar y mi carrera como actriz”, señaló.

Gal Gadot, de 36 años, ha pasado momentos complicados en esta disyuntiva trabajo-familia. Contó que una vez estaba grabando en Londres mientras su hija Alma tenía un espectáculo en la escuela y no pudo estar ahí.

“Hablé con ella después y le pregunté: ‘¿Cómo te fue?’. Ella estaba llorando, preguntándome por qué no estaba allí. Entonces comencé a llorar”, narró.

Gal Gadot dice que quiere mantener privada la vida de sus hijas tanto como sea posible para que se sientan seguras y protegidas. Ella dará todo de sí para que no les falte nada.

Para 2022, la celebridad ya tiene varios proyectos. Se anunció que interpretará a la Reina Malvada de la historia de Blancanieves en "Snow White and the Seven Dwarves", una nueva película live action que prepara Disney. La israelí se unirá a la actriz latina Rachel Zegler, quien dará vida a la princesa Blancanieves.

En otra cinta, interpretará a Cleopatra bajo la dirección de su amiga Patty Jenkins, quien es la directora de las dos cintas sobre Wonder Woman.

También ha confirmado un thriller internacional de espías, Heart Of Stone, junto al actor de Belfast Jamie Dornan. En otro proyecto protagonizará una nueva versión del thriller romántico de Alfred Hitchcock To Catch A Thief, y será una de las productoras junto con su esposo, según The Wrap.

Recientemente protagonizó la película de misterio Death On The Nile de Kenneth Branagh, que se basa en la novela de 1937 del mismo nombre de Agatha Christie.